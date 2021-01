Kozel: Juliš? Důležitější bylo pokrýt Dočkala. Mrzí mě nevstřelený gól

Preferujete kombinační fotbal, ale z tribuny hřiště vypadalo dost namrzlé. Musel jste měnit taktiku kvůli terénu?

„Hřiště nebylo ideální, ještě v sobotu, kdy jsme tu měli předzápasový trénink, na něm byl sníh. Jsem rád, že se to dalo aspoň takhle do kupy. Nechtěli jsme udělat zásadní chybu, která by utkání mohla rozhodnout, tomu jsme hru trochu chtěli uzpůsobit. Myslím, že jsme se s tím popasovali dobře, nakonec se ukázalo, že se dalo hrát i kombinačně.“

Jak bod berete s ohledem na to, že Sparta přijela hodně oslabená? Šance na výhru byla větší než jindy, což řekl i Daniel Tetour.

„Před utkáním by pro nás bod možná nebyl špatný, ale myslím, že jsme měli víc šancí i víc ze hry, takže mě mrzí, že jsme nevstřelili branku. S ofenzivou tedy nemůžu být spokojený. Myslím, že v poli to bylo slušné až velmi dobré, ale naše slabina je jinde.“

Nejlepšího ligového střelce Lukáše Juliše jste téměř do ničeho nepustili, jste spokojen s výkonem defenzivy?

„Zvládli jsme to velmi dobře. Ale nebylo to jen o Lukáši Julišovi, spíš bylo důležité nedostat do hry Bořka Dočkala, aby nemohl distribuovat kvalitní přihrávky. Díky tomu pak neměli jejich útočníci míče. Sedmdesát minut se nám to dařilo, pak tam ale dvě nebezpečné průnikovky dal. Jinak jsme to řešili celkem dobře.“

Na začátku jste měli dvě velmi dobré šance po hezkých akcích, ale jinak jste vystřelili na branku pouze jednou. Nechtělo to občas i s ohledem na terén více přímočarosti, odvahy, tlaku do brány, střelby?

„Asi se dá říct, že ano. Je to náš dlouhodobější problém. Určitě bych našel situace, kdy jsme to mohli řešit střelbou. Abychom mohli brát tři body, musíme občas vyřešit něco ve finální fázi. To je nejen dnes naší největší slabinou. Hráči se musejí rozhodovat podle situace, každá má jiné řešení. Chyběla kvalitní finální přihrávka, taková, jakou dával Tetour do šance v první půli Azevedovi. Chtělo to dát balon do kapsy, do toho nejnebezpečnějšího prostoru. My volíme spíš přihrávky pod sebe, to už je ale na každém individuálně.“

Proč jste se rozhodl pro Kuzmanoviče v útoku a jak se vám líbil? Po jeho vystřídání už jste na hrotu moc nebezpeční nebyli.

„Chtěli jsme soupeře trochu překvapit, protože ho tam Sparta asi moc nečekala. Cítili jsme, že by se do tohoto zápasu mohl hodit. Má zkušenosti, umí podržet míč. Nebyla to špatná volba. Odehrál dobré utkání, splnil pokyny. Byly tam pasáže, kdy jsme byli jednoznačně lepší, proto nebyl důvod k brzkým střídáním. Ale po sedmdesáti minutách Sparta začala být nebezpečnější, tak jsme s tím chtěli něco udělat a dát tam čerstvé hráče.“

Kádr máte dost široký, čeká vás náročný program. Dá se ve středu proti Slovácku očekávat rotace v sestavě a třeba i premiéra v základu pro posilu Ndefeho?

„Vzhledem k tomu, že máme teď více utkání, tak se určitá rotace očekávat dá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – Jánoš, Kaloč – de Azevedo, Daniel Tetour (88. Ndefe), Holzer (86. Zajíc) – Kuzmanović (77. Potočný). Hosté: Nita – Plechatý, Vitík, Hancko, Matěj Hanousek – Vindheim, Sáček, Dočkal (C), Minčev (72. Trávník), Ladislav Krejčí st. (46. Karabec) – Juliš. Náhradníci Domácí: Budinský, Svozil, Potočný, Ndefe, Zajíc, Buchta, Mena Hosté: Heča, Lischka, Trávník, Karabec, Kozák, Šilhart, Ryneš Karty Domácí: J. Pokorný, Jánoš Hosté: Ladislav Krejčí st., Dočkal Rozhodčí Zelinka – Caletka, Podaný Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice

