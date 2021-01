Sparta zbrojí na Opavu. Vrací se zástup hráčů. S kým může Kotal počítat?

Filip Souček nastoupil do přípravného utkání s Hornem s kapitánskou páskou • Pavel Mazáč / Sport

Radost sparťana Davida Pavelky po gólu na Slovácku, kterým poslal Pražany do vedení 2:1 • Pavel Mazáč / Sport

Do sestavy Sparty se pro duel s Opavou vrátí několik hráčů, kteří proti Baníku absentovali ať už kvůli zranění, nemoci, nebo karetním trestům • Koláž iSport.cz

V neděli večer na Baníku horko těžko skládala základní sestavu. Spartě v úvodním kole druhé poloviny sezony chybělo rovných jedenáct hráčů. Ve středu v Opavě už to ale bude úplně jiný příběh. Podle informací serveru iSport.cz se může do akce vrátit až pětice fotbalistů. Disciplinární tresty vypršely Davidu Pavelkovi s Filipem Součkem, comeback mohou ohlásit i Ondřej Čelůstka, David Moberg Karlsson či Jan Fortelný. Trenér Václav Kotal tak má rázem kam sáhnout.

Ne snad, že by Václav Kotal neměl v Ostravě z čeho vybírat. Stále měl k dispozici široký kádr, jen na lavičku třeba usedli uzdravení Adam Karabec, Michal Trávník či Libor Kozák. Možnosti měl ale zkušený kouč vzhledem k celkem jedenácti absencím objektivně zúžené.

Už o tři dny později ale bude všechno jinak. Letenské čeká ve středu dohrávka 13. kola FORTUNA LIGY v Opavě, do Slezska vyrazí letadlem. A na palubě bude celý zástup navrátilců.

Po karetních trestech se vracejí záložníci David Pavelka s Filipem Součkem, to ale není zdaleka všechno. Podle informací iSport.cz by měli být k dispozici i stoper Ondřej Čelůstka, křídelník David Moberg Karlsson a středopolař Jan Fortelný.

První jmenovaný laboroval se zraněním kotníku, které utrpěl po srážce se spoluhráčem Dávidem Hanckem v posledním podzimní mači proti Liberci. Karlsson v úvodu nového roku léčil nemoc, Fortelný se vrátil s lehkým zraněním z hostování v Teplicích.

Nyní už jsou ale fit. Připravení skočit do akce.

„Jsme moc rádi, že se kluci vrací. Určitě by to mělo přinést zkvalitnění hlavně do ofenzivní fáze, hodně si od toho slibujeme,“ připustil v rozhovoru pro klubový web asistent trenéra Luboš Loučka.

Kotal tak může v mnohem lepší náladě rozmýšlet, jakou kombinaci poslat na hřiště. Možností má rázem celou řadu. Může vsadit na osvědčenou spolupráci Lukáše Juliše s Karlssonem na hrotu, s návratem Pavelky, Součka a Fortelného se otevírá i spoustu variant pro složení středové formace.

Blízko k návratu jsou navíc i další hráči, kteří museli bitvu ve Vítkovicích vynechat. Srdjan Plavšič s Matějem Polidarem čelili v uplynulých dnech nemoci, i oni by ale měli být zpátky v řádu dnů. Vážné není ani svalové zranění Tomáše Wiesnera, které utrpěl v závěru nezvykle krátké zimní přípravy. Ladislav Krejčí mladší pak musí odpykat ještě dvě utkání za zákrok na Tomáše Solila, zpátky tedy bude už příští týden.

Sečteno podtrženo, dlouhodobě na marodce zůstávají pouze Lukáš Štetina (koleno), Adam Hložek (zánártní kůstka) a čerstvě i Ladislav Krejčí starší (zlomenina v obličeji).

