Svědík se inspiroval Sigmou: Věřili jsme taktice. Co řekl o Klimentovi?

Skvěle jste si poradili s absencemi Daníčka a Petržely, jaký byl na Baník recept?

„Nechtěli jsme Baník pustit do kombinační hry, do rozehrávky, proto jsme zvolili vyšší presink a vyšší postavení. Celý první poločas, ale i druhý se to dařilo. Pak už se ale hrálo hodně dlouhých balonů, my jsme měli problém se standardními situacemi, ze které jsme nakonec taky inkasovali. Ale jinak jsme měli šance už na začátku, zachraňoval to Lašty. Pak nám pomohl VAR a druhý gól, nějak jsme si to pohlídali. Zlobily mě jen ty obranné standardky.“

Vyšly vám i personální změny, že?

„Museli jsme je udělat. Petržela ani Daníček nemohli do zápasu zasáhnout, navíc hrajeme už v sobotu, takže jsme chtěli některé posty prostřídat. Příležitost dostal třeba mladý Kubala. Důležité je, že zůstala osa mužstva pohromadě, stopeři hráli výborně, střed zálohy taky, i Kalabiška si na levé obraně odehrál svoje. Pracovali jsme dobře, domácím jsme vůbec nic ze hry nedovolili.“

Nepřekvapilo vás, že jste na horké půdě byli až tak moc dominantní? Střely na bránu hovoří jasně.

„Překvapilo, ale zase věříme naší taktice. Řekli jsme si, co chceme hrát, a hlavně jsme to pak na hřišti plnili. Byl to klíč k úspěchu. Třeba Sigma v Ostravě hrála na rozdíl od Sparty velmi aktivně, měla dobrou organizaci hry, tlačila se do těžiště a vytvářela si šance. Z toho jsme čerpali, tenkrát kdyby tady nebyla přísná penalta, Olomouc vyhrála. Odpíchli jsme se od toho.“

Souhlasíte, že Jan Kliment ukazuje, že vás vůbec nemusí mrzet loňský odchod Tomáše Zajíce?

„Jednoznačně.“

Vyhráli jste přímý souboj o čtvrté místo a odskočili dalším konkurentům, co to pro vás znamená s ohledem na ambice Slovácka?

„Za mě je ta otázka zatím nesmyslná. (úsměv) Máme odehráno teprve patnáct zápasů, ještě nás jich spousta čeká. Nemáme široký kádr, máme hodně zraněných. Někam jsme se posunuli, což je výsledek skvělé práce, ale abychom něco vyhlašovali? K tomu musí přispět celý klub. Zázemím, infrastrukturou, ekonomikou. Nechceme jen plácat nesmysly a něco přehodnocovat. Máme vše jasně nastavené. Před sezonou vždycky říkám, že cílem je hrát co nejvýše a co nejlépe. To se snažíme plnit, teď třeba protahujeme šňůru výher. Důležité je koncentrovat se na to, jak hrajeme, než kde se nacházíme. A jestli to dopadne tak, nebo tak, je pak otázka spousty faktorů. Cesta je ještě dlouhá.“

