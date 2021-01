Stronati: Chyběla i bojovnost. Odchod se uzavřel, jsem oddaný Baníku

Když se leden Baníku nepovede, je možné, že na konci přestupního termínu ještě odejdete?

„Ne, na to vůbec nemyslím. Leden se povede. Máme na to ještě další tři zápasy, ve hře je devět bodů. Věřím, že to zvládneme. Je to jen o nás. Na odchod nemyslím, uzavřelo se to, jsem oddaný Baníku Ostrava. Nikdo neví, co přijde za tři týdny, ale teď je to prostě takhle.“

Co se změnilo oproti výkonu se Spartou, že jste se vůbec nedostali do hry?

„Slovácko na nás naběhlo, bylo agresivnější, v tom jsme se jim nedokázali vyrovnat. To, že jsme prohrávali souboje, byl rozhodující faktor. Neměli jsme ani odražené balony, proto jsme se dostávali pod tlak. Chodili do nás. Byly tam chyby i ode mě, mohl jsem párkrát zahrát čistý balon na svého spoluhráče, ale místo toho jsem to dal přesně na nohu protihráči. To je špatně.“

Ani do zakončení jste se nedostali...

„Protože jsme byli všude pozdě, všechno nám trvalo. Dostupovali nás, neměli jsme na nic čas. A proto jsme ani nemohli být nebezpeční.“

Čím to, že má Baník takové výkyvy?

„Sám si to nedokážu vysvětlit. Se Spartou to odmakáme a za tři dny už je to úplně něco jiného... Někdy se ve fotbale daří, někdy ne, ale když to nejde fotbalově, musí tam být aspoň bojovnost a agresivita. Ať to soupeře bolí a dostanete ho pod tlak aspoň silou. Ani to tam nebylo.“

Neměli jste těžké nohy po Spartě?

(přemýšlí) „Program je náročný, ale náš kádr je široký a tréninky jsou uspořádané tak, abychom stihli být fit. Trenér se nás ptal, jestli se cítíme dobře, všichni jsme řekli, že ano. Myslím, že fyzicky jsme byli v pohodě. V tom problém nebyl.“

Navíc neplatil váš gól, který jste tak hezky trefil nůžkami.

„Nevím, asi byl v ofsajdu Pepe, který hlavičkoval. Byl tady VAR, mají tam ukázanou ofsajdovou linii, takže s tím se nedá nic dělat... Škoda.“

Jedinkrát jste vystřelili na branku podruhé v řadě, Slovácko vystřelilo sedmkrát. Není to ostuda?

„Je to špatné. Na domácím hřišti bychom měli vévodit my i ve statistikách. Tohle nás trošku brzdí, protože míváme situace, kdy se dá vystřelit, ale my kombinujeme. Přitom dobrá střela se může všelijak odrazit a nadělat zmatek. Pak nám chybí závary, rohy, tečované šance.“

Čtvrté místo se vám vzdálilo, což může být velká komplikace s ohledem na boj o poháry.

„Mrzí to, chtěli jsme navázat na výkon se Spartou. Tohle byl pro nás takový plusový zápas, který nás mohl hodně dostat do hry. Utekli nám bohužel na pět bodů.“