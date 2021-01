Hašek o Spartě: Teenageři nemusí jít proti ambicím. Kdy to přinese úspěch?

Sparta přidala v Opavě druhý gól poté, co si míč do vlastní sítě srazil domácí Tomáš Čvančara • Pavel Mazáč / Sport

Sparta postupně omlazuje. Kvitujete tuhle její strategii?

„Je to otázka vkusu. Někomu se líbí červená auta, jinému zase modrá. Oslovil jste mě a mně je cesta s mladými hráči blízká. Můžete vyhrát titul, ale nemáte-li zajímavé hráče pro zahraniční kluby či reprezentaci, tak i trofej může být málo.“

Rozumím. Zbývá spíš jen dobrý pocit.

„Líbí se mi, když se hráči zlepšují pod rukama, přesahují zdejší prostředí a posouvají se výš. Jako to bylo v minulosti. Národní tým měl hráče z Liverpoolu, Chelsea, Lazia, Arsenalu… Dnes? Kde hrají nejlepší reprezentanti? Ve velkých klubech nejsou. A v průměrných mnohdy ani nehrají. Změníte to prací s mladými. Ale pokud je budeme ignorovat a sázet na třicátníky, nic se nehne. Osmnáctiletí kluci přece nemohou z dorostu rovnou do zahraničí.“

Může si klub jako Sparta dovolit ohrávat mladé?

„Vzhledem k tradici a rozpočtu má největší ambice. Jsem však názoru, že zařazování mladých nemusí jít proti ambicím. Sparta není Real Madrid, aby musela každý rok vyhrát ligu i Ligu mistrů, protože jinak je to zklamání. Nebyl by problém, kdyby třeba udělala titul a pohár dvakrát během pěti let, a mezitím třeba nic nevyhrála, protože by procházela obměnou kádru z důvodu prodeje hráčů ven. Ale je to hodně citlivá věc a přijde mi, že Sparta ještě není tak daleko, aby se o ní dalo říct, že má systém zařazování mladých zmáknutý.“

Na druhou stranu kupuje mladé a šanci dostali Plechatý, Hložek, Karabec, Vitík. Co se vám nezdá?

„Jsou šance, které dostali zmínění hráči, a příchody mladých součástí promyšleného systému? Můj názor je, že ne. Myslím, že je to hlavně osobou trenéra Kotala, ne celoklubovým promyšleným dlouhodobým systémem. Co se týká zmíněných hráčů: Hložek je sám o sobě úkaz. V případě Vitíka, Karabce a dalších teprve uvidíme, na jakékoliv soudy je zatím brzy.“

Nicméně současný kádr mladý je. Může s ním být Sparta úspěšná a hrát hezký fotbal?

„Možné to je, ale chce to trpělivost. Mladí neodehrají všechno, jako kdyby měli sto zápasů v lize. Vždy nějakou dobu trvá, než to mladí plnohodnotně zvládnou. A pak je tu další důležitý faktor.“

Povídejte.

„Klub o tom musí být přesvědčený. Od majitele, ředitele, trenéra, týmu, „uklízečky“ a samozřejmě fanoušky. Například když starší hráči mají v hlavě, že je to blbost a že Sparta potřebuje vyhrávat tituly, mít nejlepší tým a ne se zahazovat s mladými, se kterými se nic nevyhraje, znamená to, že s tou filozofií nejsou zvnitřnění. A pak to nemůže nikdy fungovat. Kolem mladých potřebujete typy, které jim půjdou vzorem, a to jak přístupem ve výkonnosti v tréninku, zápase i v životu jako takovém. Platí to pro všechny klubové struktury – v momentě, kdy část klubu není ztotožněná s tím systémem, začne proces narušovat při prvním neúspěchu. A ten se dostaví vždy. Možná zním lehce kriticky, ale jsem upřímně rád za každého mladého hráče, který prostor dostává. A to nejen ve Spartě, ale v celém českém fotbale, protože mladí jsou naší budoucností.“

Sparťanské mladé pušky v aktuální sezoně Martin Vitík

zápasy: 2

minuty: 180

góly: 0

asistence: 0 Přednosti

Na svůj věk je abnormálně vyspělý, pokud jde o soubojovost. Netýká se to přímo fyzických parametrů, jako spíš samotného chování. Na nic nečeká, chodí do prvních balonů, předskakuje protihráče. To je obrovsky cenná vlastnost. Vůbec cizí mu není ani konstruktivní rozehrávka. Nedostatky

Hlavně v mládeži doplácel na nižší psychickou odolnost. Něco mu nevyšlo, dopustil se chyby, a už se to s ním vezlo. V lize ho to zatím nepotkalo, byť nelze vyloučit, že se tak v budoucnu stane. Ale to určitě není nic, na čem by se nedalo pracovat. I takovou zkušenost může využít ve svůj prospěch. Adam Hložek

zápasy: 6

minuty: 482

góly: 4

asistence: 4 Přednosti

Obrovsky silný v soubojích, krytí míče, hře jeden na jednoho, koncovce i předfinální fázi. Ačkoli je mu teprve osmnáct let, můžeme o něm mluvit jako o kompletním hráči. I když v úvodu ligové kariéry nastupoval nezvykle na křídle, nijak ho to nepoznamenalo. Generační talent, rostoucí superhvězda. Nedostatky

Není jich mnoho, ale najdou se. Určitě se dá pracovat na dynamice, první tři kroky by mohl mít rychlejší. Byť se v tomhle směru zlepšuje, ideální to stále není. V českých reáliích si dokáže pomoct skvělým krytím balonu, v top evropské lize ale bude potřebovat ještě větší výbušnost. Adam Karabec

zápasy: 6

minuty: 135

góly: 0

asistence: 0 Přednosti

Kreativní hráč, s balonem na noze dokáže velké věci. Fantasticky vidí hřiště, umí se bleskově rozhodnout a zvolit správné řešení. V předfinální fázi je vynikající, z některých jeho přihrávek až běhá mráz po zádech. Podle mnohých dostal do vínku ještě víc talentu než jmenovec Hložek. Nedostatky

Rychlost. A taky hlava. Ta především. Je tak trochu v područí vlastní náladovosti. Když se nevyspí dobře nebo nemá den, okamžitě to poznáte. V ten moment letí výkonnostně strmě dolů. Navíc nemá tolik zažité defenzivní návyky, v mládeži byl zvyklý se dívat výhradně směrem do útoku.

