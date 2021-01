První trefa pro talent Olomouce. Chci využít odchodu Falty, říká Daněk

Sedm měsíců čekal Kryštof Daněk (18), největší současný talent Olomouce, na teprve druhou šanci v základní sestavě. A využil ji parádně, Sigmu nasměroval k výhře nad Opavou 4:1 svým prvním ligovým gólem v kariéře. Po odchodu Šimona Falty do Plzně tak Hanáci možná našli ideální řešení z vlastní líhně. Navíc taky levák a taky technický šikula. „Je to náš klenot, má potenciál na velký fotbal,“ chválil jej kouč Radoslav Látal.

Tohle se, Kryštofe, asi hezky poslouchá, navíc musí chutnat premiérová branka...

„Paráda, jsem za to moc rád! Klasicky jsem ho dával hlavou. (smích) Byl tam celkem náhodný odraz od brankáře, já měl k míči nejblíže, tak jsem do toho šel. Dlouho to letělo, takže důležité bylo načasovat dobře výskok. Povedlo se. Drží se mě štěstí, to je vždycky potřeba. Na druhou stranu si myslím, že jsem připravený dobře, makám, takže jsem si to i zasloužil.“

Na druhou šanci od začátku jste čekal dlouhých sedm měsíců, přestože jste tehdy proti Karviné na jeden gól nahrál Julišovi a druhý mu zařídil vybojovanou penaltou. Proč tak dlouhá pauza?

„Pro nás mladší hráče je těžké se tam dostat. Trenér počkal s další velkou šancí až doteď, ale já na to nemůžu říct půl slova. Jsem rád a doufám, že startů bude přibývat.“

Proč by ne, když velký konkurent Šimon Falta je v Plzni...

„Je pravda, že Šimon hrával skoro všechno, byl základním kamenem mužstva, takže jeho odchodem se jedno místo uvolnilo. Chtěl bych toho využít, navíc jsem teď nastoupil na jeho pozici. Chtěli jsme na Opavu úplně nalézt, já se měl držet co nejvíce u Nešpiho (Martina Nešpora) a hledat si odražené balony kolem něj. Docela se to dařilo, byli jsme nebezpeční.“

Jak zápas hodnotíte?

„Bylo to hodně nahoru a dolů, hráli jsme jeden na jednoho ve všech prostorech na velké riziko, stejně jako Opava. Brzy jsme se dostali do vedení a přidali pojistku. Pak bohužel přišel úplně zbytečný faul, ke kterému podle mě nemuselo vůbec dojít. Naštěstí jsme to pak zvládli.“

Zalekl jste se po penaltovém snížení, že hrozí další ztracené utkání?

„No... Po kontaktním gólu to bylo hodně o hlavě, v minulých zápasech jsme na to moc mysleli. Zato tentokrát jsme na to dobře zareagovali. Po dlouhé době jsme vyhráli, takže je na nás znát velká úleva. Už jsme to fakt hodně potřebovali.“

Mimochodem, ta gólová oslava byla po vzoru Cristiana Ronalda?

„Ne, to já vždycky tak blbnu. (smích) Teprve když běžím k praporku slavit, tak si rozmyslím, co udělám. Ale podle Ronalda to nebylo.“

Jste v kontaktu s dalšími kluky vašeho ročníku 2003, kteří taky začínají v lize? Třeba ze Sparty?

„No jasně. Teď třeba začal skvěle hrávat Martin Vitík, podporujeme se, dáváme si vědět co a jak.“

