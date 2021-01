Trpišovského vyhrávání i efektivní tandem. Co ukázala Slavia v Karviné?

Má trenéra, co umí vyhrávat, a po dlouhé době i velmi efektivní ofenzivní hráče. Zejména tyhle dva motivy vystupují jako nejsilnější ve slávistické jízdě za třetím titulem v řadě. Výhra v Karviné 3:1 se podařila i díky dobré reakci na vývoj nejdřív poměrně těsného utkání.

80 procent Trpišovského úspěchu

Neuvěřitelná bodová úspěšnost. Jindřich Trpišovský se od svého nástupu do Slavie rychle dostal mezi trenérské legendy „sešívaných“. Už to, že míří ke svému třetímu titulu, ho nesmazatelně ukotví vysoko mezi historické osobnosti klubu, udivující je ale zejména jeho zhruba 80procentní bodová úspěšnost. Je to jednoduché, Slavia pod ním vyhrává jako kapela.