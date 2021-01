Co ukázala Sparta: Vitíkův snový týden, Nita má třetí nulu v řadě

Co ukázala Sparta v utkání proti Mladé Boleslavi? • FOTO: Koláž iSport.cz Nedělní triumf Letenských nad Mladou Boleslaví přinesl spoustu zajímavých poznání: Bořek Dočkal chyběl v základní sestavě, opět se předvedl talentovaný stoper Martin Vitík a sparťané začali po dvou zápasech střílet na branku. „Zatím je pro nás důležité, že hrajeme zodpovědně vzadu a jsme efektivní v ofenzivě. V Opavě to vyšlo na tři branky, tentokrát jen na jednu, ale máme nulu vzadu,“ nerozčiloval se jindy přísný trenér Václav Kotal.

Vitíkův snový týden V pouhých sedmnácti letech poprvé naskočil do ligového kolotoče. A prožil týden, na který jen tak nezapomene. Talentovaný stoper Martin Vitík zvládl během osmi dnů tři kompletní duely, výraznou měrou pomohl ke třem čistým kontům a navrch oslavil plnoletost. I v neděli proti Mladé Boleslavi patřil vytáhlý obránce k nejlepším hráčům Sparty. Čišely z něj jistota a sebevědomí, jednotlivé situace řešil konstruktivně a s chladnou hlavou. „Nechci, aby kolem něho byla zbytečně velká publicita, protože by mu to mohlo akorát uškodit," kroutil se nejdřív trenér Václav Kotal při hodnocení sparťanského benjamínka. Pak ale dodal. „Martin je skromný kluk, má charakter a nedělá chyby. Navíc je silný v soubojích, což je na jeho postu strašně důležité."

Kapitán jen na lavičce Pro většinu fanoušků to bylo překvapení. Trenér Kotal se rozhodl do bitvy s Mladou Boleslaví nepostavit kapitána Bořka Dočkala. Zkušený záložník, jenž v Opavě stejně jako většina jeho spoluhráčů spadl do šedého podprůměru, si od první minuty sedl pouze mezi náhradníky. Do akce se dostal až v průběhu druhého dějství, když už Letenští vedli 1:0. Kotal po Boleslavi: Byla to dřina. Škoda Hanouskovy šance, mohl nás uklidnit

Hrůzné začátky poločasů Kdo čekal, že Sparta na soupeře ze dna tabulky vlétne, šeredně by se spletl. Stal se totiž pravý opak. Pražané nezachytili vstup ani do jednoho z poločasů. V úvodu jednotlivých pasáží působili ospale, rozháraně, zabržděně. Nefungovala jim souhra, vázl pohyb. V obou případech potřebovali dobrých deset minut, než se do utkání dostali. „Boleslav hrála jeden zápas, my třetí v osmi dnech. Někteří hráči už si stěžovali na únavu. Zatím je pro nás důležité, že hrajeme zodpovědně vzadu a jsme efektivní v ofenzivě,“ reagoval Kotal. Karlsson o gólu Sparty: Já, nebo Juliš? Stoprocentně já! Každý zápas v české lize je těžký

Nita přidává nuly Má chytat Milan Heča? Nebo má mít přednost Florin Nita, jemuž v létě na Letné končí smlouva? A nebyl by ze Sevilly dobrý například reprezentant Tomáš Vaclík, který bude rovněž volným hráčem? Ať už brankářská otázka dopadne ve Spartě jakkoliv, současná rumunská jednička rozhodování sportovního úseku zrovna neusnadňuje. V devíti zápasech udržel pět čistých kont (2. místo v lize). Celkém má tři v řadě. Jenže nula proti Boleslavi rodáka z Bukurešti pořádně protáhla. Během závěrečných minut zneškodnil prudký volej Dominika Janoška, následně si počkal na střelu Michala Škody, jenž na malém vápně zakončoval špičkou kopačky. A zřejmě nejdůležitější zákrok vytáhl rumunský brankář proti pokusu Tomáše Ladry, jehož střela z dálky se snášela pod víko. „Florin v poslední době podává výborné výkony a je pro nás důležitým hráčem. Přál bych si, aby tu zůstal, ale to je spíš otázka filozofie klubu. Tu tvoří Tomáš Rosický s majitelem,“ poslal trenér Václav Kotal jasný vzkaz do kanceláře sportovního ředitele. Sparta - Mladá Boleslav: Ladra šajtlí mířil po břevno! Nita skvěle zakročil