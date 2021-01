Dočkal nehrál, po střídání odmítl pásku. Místo radosti zmizel v šatně

Sice v lize kraluje přihrávkám do gólové šance, poslal nejvíce pasů do pokutového území. Jenže v roce 2021 jako by Bořek Dočkal znamenitá čísla popíral - v dosavadních dvou duelech Sparty s Ostravou (0:0) a Opavou (3:0) byla rudá desítka na hřišti „nulová“. A tak přišel třesk. Proti Mladé Boleslavi (1:0) jej teprve počtvrté v aktuální sezoně trenér Václav Kotal posadil na lavičku. A to reprezentační kapitán kousal těžce.