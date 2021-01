Sivok: Vitík roste pro velký přestup. Odmítnutí Arsenalu bylo dobré

Asi je zbytečné se ptát, zda se vám výkony Martina Vitíka líbí, že?

„Jsem nadšený. Trenéři mu dali šanci a on ji využil. Všechny tři těžké zápasy zvládl. Jsem názoru, že je jedno, zda ti je 17, nebo 40. Sestava by se měla dělat podle výkonnosti. Martin má ohromnou výhodu v tom, že se uzdravil Ondra Čelůstka, který mu na hřišti pomůže. Je to typ, který se po něm nebude vozit, ale poradí. Ale předpoklady má Vitík velké. Nebojí se hrát. Má skvěle našlápnuto.“

Vitík prý začínal jako střední záložník. Sem tedy vedou jeho konstruktivní sklony?

„Měl jsem to stejné. Ale už od mládeže mi říkali, že skončím na stoperu. Pro hráče, kteří jdou ze šestky na obranu je to lehčí. Mají v sobě zakořeněnou fotbalovost, a když k tomu přidají dobré čtení hry a úspěšnost v soubojích, je z nich ideální stoper. Ten, kdo Vitíka posunul, udělal dobrý krok.“

Zdá se být i fyzicky a psychicky odolný, protože zatím se vyhýbá kiksům. Souhlasíte?

„To je absolutní faktor úspěchu. Existují hráči, kteří na tréninku vypadají skvěle, pak ale přijde zápas, objeví se očekávání, tlak od fanoušků a ti kluci nezvládnou tíhu okamžiku. Jestliže má Martin v sobě rysy lídra a nedělalo mu v mládeži problém mít zodpovědnost, je to skvělé. Tohle totiž často musíte do stoperů hustit. A typy, které se s tím narodí, to mají daleko snazší.“

Tvrdí se o něm, že je to pracovitý a skromný kluk. Prý odmítl Arsenal a vybral si českou cestu jako třeba Adam Hložek. Udělal dobře?

„Udělal velmi dobře! Také jsem se v šestnácti rozhodoval, zda jít ven, nebo zůstat v Česku. Pan Nehoda (současný Vitíkův manažer) mi tehdy poradil zůstat a uspět tady. A byl to správný krok. Málokdo se okamžitě prosadí ve velkém klubu. Arsenal a další přivádí hráče za miliony eur a prostoru na zkoušení moc není. On tedy není ani ve Spartě, ale rozhodně je snazší uspět doma a poté vyrazit do ciziny jako zkušenější hráč.“

V české lize moc herních stoperů nenajdete. Ukazuje Vitík, že se blýská na lepší časy?

„V zahraničních ligách je to běžná věc. Od stopera se očekává, že umí hrát fotbal. Málokdy vezme balon a zakopne ho. Výchova mládeže je ale posunutá už i u nás. Brankáři v podstatě zastupují stopery a obránci jsou dovednostmi na úrovni záložníků. Za nás když někdo v obraně udělal kličku, trenérům vstávaly vlasy hrůzou. Druhá věc je, že to Vitík umí správně vyhodnotit, kdy si to může dovolit. To už nespadá do výchovy, ale do dovednostní výbavy. Pokud si udrží výkonnost, bude hladový a tvrdě pracovat, za dva roky ho může potkat zajímavý transfer. Navíc v něm může být top hráč pro nároďák.“

Líbí se vám, že se ve FORTUNA:LIZE do hry dostávají mladí obránci?

„Je to super. Pár let zpátky se mladí do hry cpali spíš na sílu, ale nyní si o to ti hráči říkají svými výkony. Svoje posty si musí obhájit. A kluci jako Zima, Plechatý, Vitík či Talovierov ukazují, že na to mají. Dřív se také říkalo, že hrát ligu v sedmnácti je nesmysl. Že je to brzy. A že v 21 letech jsou hráči ještě talenti. Tohle je nesmysl!“

Pokud na to mají, nechme je hrát.

„Čím dřív se otrkají v dospělém fotbale, tím líp. Sám jsem to viděl na sobě. Ve 20 letech jste pak hotový hráč, jenž má třeba sto startů v lize a prodají vás za 10 milionů eur. Naopak když začnete hrát ligu po dvacítce, trvá pár let, než se otlučete, najednou je vám 24 a optikou zahraničních klubů vám ujíždí vlak.“

Sparta uvažovala o tom, že by v zimě přivedla jiného stopera. Našla ho nyní ve Vitíkovi?

„Vitík ještě samozřejmě není hotový hráč. Musí se zlepšovat. Stále se dopouští chyb. Ale to je u mladých hráčů běžné. Časem je dělat přestanou. Nicméně si myslím, že na stoperu Spartu bota už netlačí. Má Čelůstku, Hancka, Plechatého a Vitíka. Do toho se uzdravuje Štetina a zaskočit zvládnou Krejčí mladší a Pavelka.“