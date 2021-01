Příběh Talovierova: Dynamo si našel na webu, na obědy ho brali spoluhráči

Dvacet let, dvacet ligových zápasů a od neděle už i jeden gól. Tohle je bilance Maksyma Talovierova, budějovického stopera se zajímavým progresem. Ještě v minulé sezoně hrál amatérskou ČFL a spoluhráči mu platili obědy, teď je ukrajinský sympaťák pevnou součástí sestavy Dynama. Bude mít nablýskanou kariéru jako jeho fotbalový učitel, někdejší reprezentační stoper Tomáš Sivok?

Hladově si našel odražený míč a hlavou ho ťuknul do odkryté branky. Na tuhle chvíli si bude Maksym Talovierov pamatovat do konce svého fotbalového života, právě takhle vypadal jeho první gól v české lize. Slavil se vztyčeným palcem a malíčkem u ucha, jako kdyby někam telefonoval, a pak si plácl dlaní se všemi kumpány.

Budějovického stopera jen tak nepřehlédnete: bez pěti centimetrů má dva metry, v posilovně permanentně týrá už tak vysoustružené tělo a na zadní straně černobílého dresu s číslem čtyři má jmenovku MAXI. Mimochodem, Talovierov a spol. šli do ligového roku 2021 z dvanáctého místa, ovšem po třech vítězstvích za sebou jsou už osmí, pohodlných čtrnáct bodů od sestupového pásma.

Vzkříšení Dynama už na podzim souviselo mimo jiné s pevnější defenzivou, které Talovierov šéfuje se slovenským parťákem Martinem Králikem. Řečí čísel: za 270 jarních minut jediný inkasovaný gól. Už chápete, proč má Dynamo pro Talovierova nachystanou novou, vylepšenou smlouvu?

SESTŘIH: České Budějovice - Teplice 2:0. Dynamo jede! Řezníček zahodil tutovky

Zdobí ho inteligence, dynamika i spolehlivá rozehrávka, míč mu nepřekáží. Je skromný a zároveň zdravě sebevědomý, tým ho respektuje. Měl se od koho učit: v minulé sezoně byl jeho mentorem Tomáš Sivok, jenž Talovierova vychovával jako svého nástupce. Povedlo se, Sivok je na fotbalové penzi a jeho žák kvete.

Táta Vadim Talovierov byl taky stoper a taky udělal kariéru v cizině, kromě rodné Ukrajiny prošel Rusko, Kazachstán a Moldavsko. Maksym odešel z válkou zkoušeného Doněcka na dobrodružství do Budějovic už v osmnácti: na internetu si našel informace o akademii pojmenované po Karlu Poborském a plynnou angličtinou si řekl o zkoušku.

Na podzim 2019 si připsal zajímavou položku do životopisu – hostování ve Spartě. Hrál třetí ligu za rezervu a občas trénoval s áčkem. A dál? Na Letné už nic, před rokem se vrátil do Dynama. Budějovice si zamiloval: po městě chodí pěšky nebo jezdí na kole, a když měl ještě dorostenecký plat, na obědy ho brali movitější spoluhráči.

Čahoun s blonďatým culíkem si ligu poprvé zahrál koncem loňského května a v téhle sezoně dostává ještě víc prostoru, od čtvrtého kola byl pokaždé v základu. „Víte, co na něm mám rád? Sám si přijde pro radu a na pozitivní kritiku pokorně odpoví: O. K. Zažil jsem dost mladých hráčů, kteří si myslí, že je starší chtějí bezdůvodně buzerovat, ale Max je někde jinde. Přesně ví, kde chce být za pět let, a jde si za tím,“ líčí Sivok. „Připadá mi, že má jen jednu výraznější slabinu: útočnou hlavu, mohl by dávat víc gólů po standardkách. Až tenhle nedostatek odstraní, jeho cena vyletí ještě výš.“

Nedělní trefou k tomu udělal první krok.