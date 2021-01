Klusáček opět bez výhry: Bod je komplikace! Situace je pořád vážná...

Už čtvrtý zápas bez výhry v řadě. Pražským Bohemians se podařilo získat tři body naposledy 15. prosince s Příbramí. Ve středečním bezbrankovém duelu s Opavou měli k triumfu od té doby nejblíže. V utkání měli navrch, dokonce dostali míč do soupeřovy branky, gól ale neplatil. „Chtěli jsme hrát na vítězství, ale je třeba říci, že příležitostí jsme neměli tolik… Takže nejde říct, že je remíza nezasloužená,“ hodnotil střetnutí kouč domácích „klokanů“ Luděk Klusáček.

Po celý zápas jste byli lepším týmem, vstřelili jste dokonce neuznaný gól. Je remíza zklamáním?

„Bod je pro nás určitě málo. Chtěli jsme hrát na vítězství, ale je třeba říci, že příležitostí jsme neměli tolik… Takže nejde říct, že je remíza nezasloužená. Hlavně v prvním poločase jsme se nedostali k prakticky žádnému vážnějšímu ohrožení branky. Ve druhém poločase už tam bylo několik závarů a pár příležitostí. Nicméně naše řešení byla hektická. Spěcháme, nedokážeme příležitosti využít. Ať už střílíme z prvního doteku místo zpracování, nebo například Tonda Vaníček se snažil přehazovat brankáře, kdy měl ještě jít sám. Takže právě naše hektika nám zabránila v tom, dostat se do vyložených příležitostí, nebo nějakou z nich proměnit. A když už jedna dopadla, rozhodčí ji posoudil jako ofsajd.“

Jak jste neuznanou trefu Romana Květa vnímal?

„Pro nás z lavičky je to vzhledem k úhlu složité. Rozhodčí se rozhodli, jak se rozhodli. Pro mě je spíš záhadou, že přezkoumání trvalo pět, šest minut. Ale nijak to nezpochybňuji. Nedokážu to posoudit.“

Co vám ke vstřelení branky chybělo?

„Klid ve finální a předfinální části. Kromě situací, které jsem vzpomínal, jsme se dostali i několikrát ze strany do blízkosti branky. Nastřelovali jsme bránící hráče a nedokázali jsme najít naše, ať už to byl Martin Dostal, Tonda Vaníček, Vojta Novák nebo v prvním poločase Roman Květ.“

Rozhodl jste se pro změnu na brankářském postu. Patrika Le Gianga nahradil Hugo Jan Bačkovský. Proč?

„Jak v utkání v Liberci, tak v domácím zápasu se Slováckem, měl Páťa dva momenty, které nevyřešil úplně dobře. Takže právě proto jsme se rozhodli pro změnu. A Hugo to zvládl s přehledem. Působil suverénním dojmem a se svým výkonem může být určitě spokojen.“

Nově jste do základní sestavy zvolil Romana Květa...

„Chceme do hry dostat více fotbalovosti a kreativity. Romanův výkon byl slušný, naplnil naše očekávání.“

Po jeho boku nastoupil další navrátilec do úvodní jedenáctky Kamil Vacek. A v určitých pasážích zápasu byl nejlepším hráčem na trávníku. Souhlasíte?

„Kamil chtěl hrát, nabízel se. Brali jsme ho kvůli jeho dobré práci s míčem, umí s ním i dobře vyjet. Myslím si, že jsme toho mohli využít ještě víc, ale odvedl slušný výkon.

Trávník byl tentokrát hodně písčitý. Jakou hrál v utkání roli?

„Samozřejmě, že to hru trochu zpomaluje. Při některých situacích se můžeme bavit o tom, že měl vliv. Nicméně i tak rozhodující moment není stav trávníku, ale fakt, že situaci chceme buď dohrát moc na jistotu, nebo ji naopak uspěcháme.“

Útočníka Tomáše Necida nahradil v základu David Puškáč. Z jakého důvodu dostal přednost někdejší hráč Opavy?

„David vypadal v posledních dvou zápasech dobře. Všichni tři útočníci jsou svým způsobem typově podobní, takže u nich může docházet k rotaci. A pro Davida rozhodlo, že dvakrát naskakoval z lavičky a dvakrát se mu to utkání vydařilo. Navíc měl proti Opavě zvýšenou motivaci.“

„Takhle konkrétně se to nedá hodnotit, ztratili jsme dva body. Směrem dopředu Opava moc příležitostí neměla, přesto tam byly nebezpečné momenty. Hlavně v prvním poločase Čvančara, následně Žídek po trestném kopu. U bránících hráčů mi chyběla podpora směrem dopředu, zejména od krajních hráčů.“

Věřil jste, že zápas dokážete zlomit vstřelenou brankou?

„Věřil jsem, že vstřelíme branku a dotlačíme Opavu k nějaké chybě. Naše snaha však byla příliš hektická, malinko průhledná.“

Berete remízový výsledek jako komplikaci do dalších kol?

„Je to komplikace, nicméně pořád si určitý odstup držíme. Ale rozhodně nejsme spokojení. Situace je pořád vážná.“

V posledních čtyřech utkáních se vám nepodařilo vstřelit více jak jednu branku. Jak vás trápí nízká produktivita?

„Dnes rozhodně, celkově bych řekl, že odpovídá našemu postavení. Branek tolik nedostáváme, ale potřebovali bychom zápas se dvěma, třemi vstřelenými góly.“