Baník řeší, kdo je rasistický „buran“. Mosquera odmítl ránu pěstí

Je to paradox. V době, kdy fanoušci nemohou na stadiony, řeší Baník rasistický projev směrem k libereckému Jhonu Mosquerovi ze závěru středečního vzájemného duelu (1:0). Z tribuny padala ke kolumbijskému záložníkovi slova o opicích i vulgarismy. Autorem nechutných výroků byl člověk sedící ve VIP sektoru poblíž ostravského sportovního ředitele Aloise Grussmanna, nijak spojený s klubem. Pracuje se na identifikaci, případ projedná i Disciplinární komise LFA.

Nejdřív čelo Ondřeji Šašinkovi, pak pravý hák Filipu Kaločovi. Oboje naštěstí v malé intenzitě, nicméně i tak šlo o nepochopitelný zkrat libereckého Jhona Mosquery v nastaveném čase prohraného duelu v Ostravě. Zasloužené vyloučení a pravděpodobně i dodatečný trest.

Co však následně zaznělo na vítkovickém stadionu, je neakceptovatelné, neomluvitelné, ubohé.

„Černá svině si myslí, kurva, že je v lese někde. Opice!“ zařval člověk z VIP tribuny směrem ke křídelníkovi Slovanu, jenž už mířil do sprch.

Baník - Liberec: Ruchové mikrofony odhalily rasistické urážky na adresu Mosquery

Podle informací iSport.cz nechutné výroky vyřkl muž sedící v blízkosti sportovního ředitele ostravského celku Aloise Grussmanna, ovšem nijak patřící k domácímu klubu.

„Pořadatel ani nikdo z klubu to stoprocentně nebyl. Šlo o člověka, který seděl zhruba tři metry od Grussmanna. Možná nějaký sponzor či kamarád sponzora, každopádně klasický buran,“ shodují se lidé, kteří vše sledovali taky z VIP sektoru, ale nechtějí být jmenováni.

Dnes to našemu serveru potvrdil i sám Grussmann: „To, co jsem v závěru vypjatého utkání s Libercem uslyšel z úst mně neznámého člověka, považuji za překročení všech mezi akceptovatelného chování. Jakékoli projevy rasismu příkře odsuzuji.“

A odsuzuje jej i Baník. Hned po utkání vydal oficiální prohlášení, ve kterém se Mosquerovi omlouvá a dodává, že se bude řešit identifikace viníka.

I to se již děje. Vše má na starosti Petr Konderla, provozně-bezpečnostní ředitel klubu, ve spolupráci s majitelem stadionu, tedy městem Ostrava.

„Jsme připraveni Baníku v dohledání pomoct. Projedeme spolu kamerové záznamy a vše okolo,“ potvrzuje Martin Albert, vedoucí střediska Městský stadion a Areálu Bazaly.

SESTŘIH: Baník - Liberec 1:0. První jarní ostravská výhra, zařídil ji Zajíc

Ve čtvrtek se vyjádřil i sám Mosquera: „Je mi moc líto, že jsem se nechal v závěru hektického zápasu v Ostravě vyprovokovat a po dvou žlutých kartách a vyloučení oslabil svůj tým i pro příští zápas. Mrzí mě to a měl jsem se ovládnout. Není ale pravda, že bych pak ještě někoho udeřil pěstí do obličeje! Musí to být vidět i na videu.“

A k rasismu? „Urážky směřující na mou osobu jsem na hřišti nezaslechl, ale dozvěděl se o nich pak z médií, kde byly jasně slyšet. Je smutné, že se něco takového na stadionech pořád děje, zvlášť když tam mohou jen lidé z vedení klubů a VIP hosté. Omluvu Baníku Ostrava přijímám a doufám, že viník bude opravdu identifikován a potrestán,“ doplnil Mosquera.

Případem se zabývá také Disciplinární komise LFA. „Pevně věříme, že se jednalo o ojedinělý projev individuálních jedinců, což však nijak nesnižuje vážnost situace. Obzvlášť ve chvíli, kdy má domácí klub za současných podmínek mimořádného opatření větší kontrolu nad osobami, které se pohybují na stadionu během utkání. Oceňujeme vyjádření ostravského klubu, že vyvine maximální úsilí při pokusu dopadení dotyčné osoby či osob. Takové osoby na ligových stadiónech rozhodně nemají své místo. Případem se bude již dnes na svém řádném zasedání zabývat disciplinární komise,“ zní čerstvé vyjádření asociace.