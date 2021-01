SÁZKAŘSKÉ TIPY: Baník zaskočí Plzeň, kolik gólů přinese šlágr Slavie s Jabloncem?

V Sázkařských tipech jsme se zaměřili na čtyři zápasy z nejbližšího 17. kola fotbalové FORTUNA:LIGY. Páteční předehrávku obstará nevyzpytatelný souboj Mladé Boleslavi s Olomoucí. Spíše než na výsledek by šlo vsadit na to, že proti Hanákům sudí nařídí pokutový kop. Ostatně Sigma po Příbrami čelila ze všech týmů v lize nejvíce penaltám. V Edenu dojde na střetnutí prvního s druhým celkem tabulky. Posledních pět vzájemných zápasů s Jabloncem ovládla Slavia při celkovém skóre 15:1. Severočechům navíc bude chybět Jaroslav Zelený. Než na očekávané vítězství sešívaných v nízkém kurzu lze odhadovat, že v utkání padne více než 2,5 gólu. Sparta pak přivítá trápící se Bohemians a nakonec Baník by mohl zaskočit Plzeň, kterou přitom v lize neporazil od roku 2009 v jednadvaceti případech za sebou. Více ve VIDEU.