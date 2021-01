Dvě tyče, jedna z penalty. Hlavatý: Věřil bych si i na další, ale...

Jak vydřenou výhru hodnotíte?

„Po celé utkání jsme byli lepším týmem, vypracovali jsme si nějaké šance včetně penalty, kterou jsem nedal, a myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát. Jako tým jsme za tím šli a zaplaťpánbu, že se k nám přiklonili všichni svatí a zvládlo se to.“

Dvakrát v zápase vaše střely zastavila stejná tyč. Stalo se vám to někdy?

„Netuším, to bych asi musel hodně hledat v paměti. Doufám, že příště to tam spadne a aspoň jednou se to od tyčky odrazí do brány.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 72. Kvída (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Boháč – Surzyn, F. Čihák, Toml (C), T. Čelůstka – Hlavatý, Tischler – Cadu (90. Sláma), D. Kostka, Ewerton (61. Huf) – P. Černý (73. Pfeifer). Hosté: Kočí – Laňka, Tregler, Soldát (46. Kvída), Vilotić, Svoboda (89. Dočekal) – Hájek (69. Januška), T. Pilík (C) (89. Cmiljanović), Nový (81. Antwi) – Zorvan, Voltr. Náhradníci Domácí: Letáček, Prosek, Sláma, Pfeifer, Šimek, Petráň, Huf Hosté: Melichar, Dočekal, Januška, Cmiljanović, Kvída, Rezek, Antwi Karty Domácí: Hlavatý, D. Kostka Hosté: Pavel Horváth, Laňka Rozhodčí Julínek – Horák, Hurych Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

První střela do tyče přišla z penalty. Obvykle je kopete pod břevno, proč jste to tentokrát změnil?

„Nejdřív jsem uvažoval o tom, že ji kopnu doprostředka. Nakonec jsem to změnil a ukázalo se to jako špatná varianta a špatné řešení. Bohužel.“

Půjdete na penaltu i příště?

„To nevím. Asi bych si na ni věřil, ale asi by měli dostat přednost jiní. Hlavně ať je to někdo, kdo ji promění.“

Jak moc vám jako technickému fotbalistovi vadil těžký terén?

„Terén je, jaký je. Je to fráze, ale pro oba týmy byl stejný a myslím si, že jsme se s tím vypořádali celkem slušně. Vždycky by to mohlo být ještě fotbalovější a kvalitnější, ale některé naše kombinace byly dobré, a že jsme se s tím celkem popasovali.“

Nebyli jste přece jen nervózní z toho, že se dlouho nedařilo využít převahu ve vedení?

„Mohlo to tak vypadat. Říkali jsme si, že už gól dát potřebujeme a chceme, a hlavně že si za ním musíme jít víc. Nakonec to za nás zařídil soupeř, ale určitě to neměl jednoduché, protože byl pod tlakem. Takže na tom gólu taky neseme svou zásluhu.“

Jak se vám hrálo v záloze bez jejích stabilních členů Jana Jeřábka a Tomáše Solila?

„Řekl bych, že to fungovalo dobře. S Tišou (Emilem Tischlerem – pozn. red.) jsme hráli vedle sebe, dobře se známe, je to skvělej fotbalista, dobře jsme se doplňovali. A před námi hrál Dominik Kostka, který předvádí velmi dobré výkony a byl vidět.“