Klusáček po výhře, která ukončila 8917 dnů čekání: Přišla v pravý čas

Dovedl jste Bohemians k výhře na Spartě. V lize se to „klokanům“ podařilo po 8917 dnech. Jaký je to pocit, být součástí týmu, který šňůru bez soutěžní výhry na Letné ukončil?

„Jsme rádi. Tu dlouhou sérii jsme samozřejmě vnímali. Hlavně jsme ale v situaci, kdy body nutně potřebujeme. Z tohoto pohledu výhra na Spartě přišla v pravý čas. Tím, že je to s takovým soupeřem a po takové sérii, tak je to dvojnásob sladké.“

Těší to o to víc, že bylo vítězství zasloužené?

„Rozhodně je to velké plus, když vyhrajete a ještě se vám utkání povede. Myslím, že to opravdu bylo zasloužené vítězství, mohli jsme náskok ještě navýšit. Mám z toho radost nejen já, ale i hráči a určitě i fanoušci.“

Kam tuto výhru v kariéře řadíte? Je na podobné úrovni, jako ta z minulé sezony nad Slavií?

„Jsou to cenné úspěchy, ale dívám se na to vždy spíše celkovým pohledem. To znamená, jak odehrajeme sezonu a jaké máme postavení na jejím konci. Toto jsou spíše dílčí radosti.“

Sparta - Bohemians: Necid se dostal před Nitu a zpražil Letnou! 1:0 pro Klokany

Ve středu jste hráli s Opavou na náročném terénu. Neměl jste před zápasem na Spartě obavu, jak váš tým zápas zvládne fyzicky?

„Velké obavy jsem neměl. Vím, že fyzicky je mužstvo v pořádku. Bývá to spíš otázkou psychiky. Je povolených pět střídání, i to nám pomohlo. Už v základní sestavě byly změny, hráči byli plní sil, obavy jsem proto neměl.“

Zvítězili jste, ale nebudete přesto hráčům vyčítat neproměněné šance?

„Ukážeme si to. Na hřišti jsou velké emoce, není potřeba výkon devalvovat. Únava byla enormní. Dvakrát měl šanci stoper Hůlka po dlouhém náběhu. Je to pak složité.“

Může být tato výhra klíčovým krokem k záchraně?

„Věřím, že psychický efekt bude přínosnější, než bodový zisk. Na druhou stranu, za týden je třeba výhru ze Sparty potvrdit s Brnem, aby měla svou cenu.“

Ve středu s Opavou chytal Hugo Jan Bačkovský, který působil jistě, nulu vychytal i Patrik Le Giang na Spartě. To jsou asi příjemné starosti, že?

„Je obrovsky pozitivní, že to oba zvládli. S trenéry brankářů se o nich budeme teprve bavit. Oba udrželi čistá konta a předvedli suverénní výkony. To je jedině plus.“

Budete se nyní více věnovat penaltám? Neproměnili jste druhou v řadě.

„Penalty jsou otázka psychiky, natrénovat se dost dobře nedají. Věřím, že jsme si „smůlu“ vybrali a že příště, i kdyby kopali ti samí hráči, že promění. Nebojíme se na penaltu opět poslat Necida či Ljovina. Je potřeba, aby střelec měl sebevědomí. Oni do toho šli, nepovedlo se to. Věřím, že ji příště promění.“

Sparta - Bohemians: Levinovu penaltu skvěle zneškodnil Nita!