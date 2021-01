Spokojený Guľa: Kobra neuvěřitelně maká. V obraně jsme kvalitnější

Jste po delší době spokojený s výsledkem i s předvedenou hrou?

„Ano, fungovali jsme dobře jako tým. Kompaktnost, nastavení, týmový duch, to všechno v naší hře bylo, i proto jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Jsem opravdu spokojený.“

Je největší změnou oproti podzimu, že došlo ke stabilizaci obranné formace z pohledu výkonnosti, jistoty, individuální kvality? Na jaře jste ani v jednom ze tří duelů neinkasovali.

„Ano, věděli jsme, že v defenzivě máme citlivé místa. Především v kompaktnosti. Čímž nemyslím jen v obranné čtveřici, ale celého mužstva. Na jaře jsme vzadu o dost důslednější, zodpovědnější a celkově kvalitnější. Na druhé straně potřebujeme proměňovat vypracované šance. Dnes se to povedlo, chlapci byli vytrvalí. Šli za vítězstvím od první minuty. To, že branku nevstřelili v úvodním poločase, zase tolik nevadilo. Stále se drželi plánu, ještě zvýšili intenzitu a tempo vystupňovali. To se ukázalo jako klíčové. Byli jsme aktivní a proměnili to ve dvě branky.“

Ceníte si faktu, že mužstvo za nerozhodného stavu nerezignovalo?

„Z mého pohledu do toho kluci šlápli od úvodního hvizdu. Ukázali jsme sílu, důslednost, aktivitu, dostatečnou kompaktnost. Potřebovali jsme, aby kluci takovou intenzitu prožili na vlastní kůži, pak není třeba ustupovat od zápasového plánu. Jen je dobré ještě přidat. Jsem rád, že se to povedlo a doufám, že v dalším zápase půjdeme opět na maximum. Pro nás je podstatné, abychom takové výkony opakovali dlouhodobě.“

Zdeněk Ondrášek skóroval poprvé od listopadového zápasu se Spartou. Dlouhá doba, že?

„Je to nesmírně důležité, ale zároveň v tom musí pokračovat. Každý den neuvěřitelně maká. Když mužstvo bude šlapat, on z toho bude těžit a my všichni budeme vyhrávat. Je také dobře, že se chytil bodově Šulcik. Těší mě, že kooperace funguje, jelikož on je stále novou součástí týmu.“

Venku jste vyhráli poprvé od září. Je tohle vítězství z psychologického hlediska velkou vzpruhou?

„Ano, z každého atributu bylo podstatné zápas s Baníkem zvládnout. Potvrdit práci z tréninkového procesu, jelikož kluci šlapou, makají. Proto bylo velmi podstatné, abychom snahu potvrdili výsledkem. Optika je jednoznačná: potřebujeme vyhrávat a zlepšovat hráče. Sebevědomí získáte nejrychleji tím, když vyhráváte. Proto jsem rád za kluky, aby pochopili, že směr, kterým jdeme, funguje. Za týden budeme zase hladoví.“

SESTŘIH: Baník - Plzeň 0:2. Viktoria vyhrála venku po čtyřech měsících, rozhodl Ondrášek Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Kozel po ztrátě: Naše finále není dobré. Litoval Azevedovy šance

Ondrášek se krásně trefil proti Baníku: Patička to ale nebyla

Baník - Plzeň: Stronati si srazil Faltovu ránu do brány, 0:2!

Baník - Plzeň: Ondrášek pohotově posílá Viktorii do vedení! 1:0 pro hosty