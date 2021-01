Doležal: Slavii těžko někdo porazí. Ale všechny tři góly jsme jí nabídli

Odráží výsledek 3:0 pro Slavii dění na hřišti?

„Slavii jsme de facto nabídli všechny tři góly. Místo toho, abychom balon podrželi, tak ho ztratíme, naší chybou se dostaneme pod tlak. Slavia to dokázala potrestat. Za stavu 0:1 jsem dal bohužel po rohu břevno. Kdyby to spadlo do brány, byl by ten zápas možná jiný. Ale Slavia je právem tam, kde je.“

Myslíte si, že by utkání bylo jiné, kdyby se vám podařilo vyrovnat za stavu 0:1?

„Možná jo, ale Slavia má stejně kvalitu, dokáže podržet balon, vytvořit si prostor pro kombinaci. Stanciu i Provod hráli výborně, na krajích mají motorky, Baha, Simu, Olayinku, Bořila, pořád to přečíslují. Když míč ztratí, okamžitě presují. S tím jsme měli problémy. Slavia ukázala svou kvalitu. Myslím, že je těžko někdo porazí.“

Přijde vám, že si Slavia hraje tak trochu vlastní ligu?

„Dá se říct, že jo. Plzeň i Sparta ztrácí body, oni pořád vyhrávají. Museli by se dostat do nějaké krize, aby nevyhráli. Ale mají široký kádr, mohou hráče prostřídat a nahradit je jinými, stejně kvalitními. V tom mají velkou výhodu. Je vidět, že jim to funguje.“

Limitovalo vás i lepší provedení brejkových situací, že?

„Vybavuji si třeba situaci z druhého poločasu, kdy to Plešťa (Pleštil) dobře zatáhl, já nabíhal na přední tyč. Míč šel za mě, škoda, že to Jovo (Jovovič) nezavřel. Myslím, že by to dával do prázdné brány. Je to škoda, na Slavii potřebujete takové situace proměnit, abyste uspěli. Nám se nepodařilo, prohráli jsme. Ale nesmíme si z toho nic dělat, jedeme dál, teď nás čeká Slovácko. Věřím, že ho doma porazíme.“

Po polovině soutěže jste na druhém místě. Jak se vám na tabulku dívá?

„Je super, že se držíme nahoře a že máme nějaký bodový odstup od pátého místa. To nás těší, ale musíme pořád pracovat, snažit se vyhrávat doma, z venku také přivážet body. Uvidíme, jak to bude na konci sezony, protože ta bude ještě dlouhá, zápasy půjdou rychle po sobě. Bude to teď náročnější. Třeba v Edenu byl trávník fantasticky připravený. Uvidíme, jaký terén bude příští týden v Jablonci.“

Slavia - Jablonec: Kuchta zakončil bleskový brejk do prázdné brány, 2:0!