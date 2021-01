Trpišovský: Deli má velkou chuť se vrátit. Pomůže i hostování Musy

Slavia přejela Jablonec 3:0, s tabulkově nejbližším soupeřem rázně zamávala. „Výkon byl takový, jako bych si vždy představoval,“ lebedil si trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. Hlavní zpráva byla ale jiná, do Slavie se má vrátit na hostování z Brugg obránce Simon Deli. „U Simona nastala nějaká situace, Simon projevil velkou chuť vrátit se. Myslím, že hostování do léta má smysl pro všechny,“ informoval Trpišovský. Naopak na hostování bez opce do bundesligového Unionu Berlín míří útočník Petar Musa. „Bude to pro něj skvělá zkušenost,“ vyprovodil ho kouč.

Odehráli jste ideální zápas?

„Zvládli jsme ho výsledkově i herně. Výkon byl takový, jako bych si vždy představoval. Byly tam chyby, ke kterým nás Jablonec donutil. Trefil břevno, nadějnou pozici měl Schranz, na konci chytil Koli (Kolář) gólovku. Ale to patří k aktivnímu výkonu a tomu, že se chcete tlačit dopředu. Je obrovská škoda, že nebyl plný stadion, zápas by si to zasloužil. Kdyby tu fanoušci byli, byl by to dokonalý zážitek.“

Tabulku vedete po polovině ligy o dvanáct bodů. Co vás může zastavit v cestě za obhajobou?

„Spousta věcí. Soutěž je ještě dlouhá. Dnes jsme udělali důležitý krok, protože jsme vyhráli nad druhým týmem tabulky. Ale v dnešní době se vůbec nedovažuji odhadovat, co bude za týden. Je to pro nás krok k cíli, který máme, přibudou nám ale další dvě soutěže. Jablonec potvrdil svou kvalitu, ne náhodou měli teď šňůru. Klobouk dolů před nimi, protože jim během tří let odešla spousta hráčů a oni jsou pořád na čele tabulky a jsou druzí. Máme za sebou silné týmy. Teď to vypadá dobře, máme formu, náskok, ale vše se může otočit. Musíme takhle dál pracovat a mít takovou atmosféru v týmu. Konec soutěže je strašně daleko.“

Plánujete ještě nějaké změny v kádru i s ohledem na soupisku Evropské ligy?

„Soupiska je pro nás bohužel problém, protože na listu z podzimu můžeme udělat jen tři změny. Je skvělé, že se vedení podařilo přivést Stejskala, a tuhle změnu nemusíme dělat. Ale bude to složité, hráčů, které tam můžeme zapsat, je hodně. Nebude to jednoduché rozhodnutí. A pohyb v kádru? Je pravděpodobné, že jeden hráč odejde na hostování, zároveň se snažíme přivést jednoho hráče do obrany, protože nás bohužel zasáhlo zranění Davida Hovorky. Vypadá to nadějně.“

Má se na hostování vrátit Simon Deli z Brugg a naopak odejít Petar Musa do Unionu Berlín?

„Je to tak. Přijít má Simon. Nejdříve jsme uvažovali o tom, že bychom někoho stáhli z hostování, to bohužel není možné. U Simona nastala nějaká situace, Simon projevil velkou chuť vrátit se. Myslím, že hostování do léta má smysl pro všechny. Ale ještě to není definitivní.“

A Musa?

„Petar dostal nabídku z Unionu, projevil zájem si bundesligu zkusit. Hostování je do léta bez opce. Bude to pro něj skvělá zkušenost, myslíme i na EURO jednadvacítek, které ho čeká. Je pro nás čest, že tým z bundesligy, jedné ze dvou nejkvalitnějších lig v Evropě, projevil zájem o našeho hráče. Dali jsme Petarovi šanci to zkusit, nám to umožní získat nějaké prostředky na to, abychom mohli do léta angažovat Simona. Myslím, že to prospěje všem. Union má cíl, ke kterému má Petar pomoct. Garantují nám, že něco odehraje a v létě se nám vrátí. Po poradě se nám to jevila jako dobrá příležitost pro všechny. Přejeme mu, aby se tam prosadil a zviditelnil.“

O čem svědčí, že klub z bundesligy si bere vašeho hráče na hostování bez opce?

„Byla to naše podmínka, hostování s opcí jsme automaticky zamítli. Pořád si myslíme, že Petar má velké schopnosti a budoucnost. Honza Kuchta to ale teď drží pevně za pačesy, vypadá velice dobře. Máme i další hráče v týmu. Je vidět, že Petara hodně chtějí, sháněli útočníka. Je vidět, že se jim líbí a šli do toho i bez opce. Pro nás jsou to zajímavé podmínky, navíc nám umožní případně angažovat Simona, bez toho by to nebylo možné.“

Poprvé na jaře jste udrželi čisté konto. Jak jste celkově spokojený s fungováním obrany?

„Spokojený musím být. Je tam spousta změn. Už jsme se o tom několikrát bavili, odešel Vláďa Coufal, pak tam zaskakoval Lukáš Masopust, který se bohužel zranil. Teď hraje Alex Bah, který tu je čtrnáct dní i s cestou, zranil se David Hovorka, teď se vrátil David Zima. Rotací bylo hodně, i tak hrajeme dozadu dobře. Je to skvělou prací celého týmu, po ztrátě míče pracuje skvěle dozadu všech pět záložníků. Stejně tak útočníci. Je to zásluha všech hráčů. Když přijde někdo nový, tým mu pomůže. Je tam Ondra Kúdela, dirigent filharmonie zezadu. Když je nějaký problém, Ondra ho většinou vyřeší. Když je běžecký problém, natáhne David Zima krok. Je výhoda, že ti kluci jsou spolu dlouho, máme za sebou těžké zápasy. Vypadá to dobře, ale je to o tom, že všichni plní své povinnosti na sto procent.“

