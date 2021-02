Měl Bořil vidět červenou za loket? Dostal kartáč, přiznal Tvrdík

Červenobílý koncert a poklidné vítězství 3:0 nad Jabloncem mělo přeci jen jednu vadu na kráse. Snad jediné slávistické kaňky v zápase se dopustil kapitán Jan Bořil, který ve 24. minutě ještě za stavu 1:0 trefil loktem do obličeje Vladimira Jovoviče. Rozhodčí Pavel Orel neudělil ani žlutou kartu. Alex Denev u videa nepovažoval za nutné upozornit hlavního, že měl nejspíš tasit červenou. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík hned po zápase kriticky zareagoval směrem k zákroku Bořila i k rozhodčím.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík se Jana Bořila nezastával a hned po zápase se jasně vymezil proti podobným typům zákroků. „Apeloval jsem na komisi rozhodčích. Podobné zákroky prostě musí okamžitě trestat. A Bóřa již dostal kartáč,“ reaoval boss „sešívaných“ na Twitteru na příspěvek redaktora deníku Sport Jana Podroužka.

Paradoxně zrovna v uplynulém týdnu přišla Slavia na ligovém grémiu LFA s apelem na komisi rozhodčích kvůli ochraně zdraví hráčů. Požaduje tvrdší tresty nejen pro hráče, ale i pro chybující arbitry. Kapitán Slavie je velký bojovník, ale v tomto případě to s razancí a důrazem přehnal.

Ve 24. minutě vlétl do souboje hned s dvojicí soupeřů, nejprve tvrdě do zad dojel Považance, který ani nebyl v držení míče a pak poslal svůj loket do obličeje Jovoviče. Hlavní rozhodčí Pavel Orel neměl potřebu udělit Bořilovi ani žlutou kartu.

Na žlutou kartu ho nemůže upozornit ani videoasistent, pokud je však ve hře udělení červené, měl by VAR zasáhnout. A v tomto případě se tak mělo stát, jenže Alex Denev zaspal a hlavnímu pokyn nedal.

Denev už přitom má ve svém ranku jedno podobné zaváhání. V podzimním zápase Sparty s Pardubicemi (2:0) původně udělil pouze žlutou kartu za surový a jednoznačně červený loket Ladislava Krejčího mladšího. VAR tenkrát zasáhl, Krejčí byl nakonec vyloučen a dodatečně potrestán zastavením činnosti na čtyři utkání.

Může být dodatečně potrestán i Jan Bořil? Vzhledem k tomu, že zákrok nebyl potrestán během zápasu, nebude se tím komise rozhodčích zabývat automaticky. Pokud je faul zahrnutý ve zprávě delegáta nebo sama komise rozhodčích usoudí, že rozhodčí chybovali, může se celou situaci zabývat.