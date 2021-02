ANKETA expertů k Vrbovi. Palička: Má autoritu, přiblíží Spartu maximu

Jakou Spartu tuší experti pod Pavlem Vrbou? • FOTO: koláž iSport.cz Sparta po matných výkonech a poslední prohře s Bohemians potřebuje impuls a ten přichází v podobě jednoho z nejúspěšnějších českých trenérů. Václava Kotal střídá na Letné Pavel Vrba. Je to správný krok? Zeptali jsme se expertů. A jak bude Sparta pod novým koučem vypadat?

Jaromír BLAŽEK Šestinásobný mistr se Spartou Je správně, že Sparta angažuje Pavla Vrbu? „Strašně rád bych řekl, že ano, pan Vrba mě kdysi chtěl do Plzně, ještě když jsem byl v Jihlavě, takže mu přeju, aby uspěl. Ale Sparta udělala za posledních iks let už tolik kroků, o kterých si myslela, že jsou dobré, že teď nevím. Za dobu, co je Trpišovský ve Slavii, je Vrba už kolikátý trenér – a pořád nemůžou najít toho pravého. Každopádně mu přeju hodně štěstí a pevné nervy, aby mu vyšel začátek a neměl problémy s fanoušky a sparťanskou obcí celkově.“ Jak bude Sparta pod Pavlem Vrbou vypadat? „Celý letošní ročník je dost specifický, bude záležet na tom, zda bude mít zdravé klíčové hráče a jestli Sparta ještě posílí, protože nemá tak kvalitní hráče jako Slavia. Musí se upnout k uzdravení Hložana, protože s ním klapalo na podzim všechno nadmíru dobře. A zkušení kluci, co se vrátili z ciziny, by se měli probudit a odvádět konečně výkony.“ Jaromír Blažek • Foto Facebook.com/@ACSpartaPrahafutsal

Vlastimil PALIČKA Bývalý trenér Olomouce, Zlína či Jablonce Je správně, že Sparta angažuje Pavla Vrbu? „Jednoduchá otázka, na kterou je složitá odpověď. Spartě se v poslední době nedaří především herně, naposledy proti Bohemians i výsledkově. Z venku cítím, že byla trochu narušená chemie mezi trenérem a hráči. To musí vyhodnotit vedení Sparty, jestli to tak je. Pokud ano, je takový zásah namístě, byť trenér Kotal odvedl ve Spartě spoustu skvělé práce. Pavel Vrba je zkušený a respektovaný trenér. Měl by být dobrým řešením, dokáže využít možnosti, které Sparta nabízí.“ Jak bude Sparta pod Pavlem Vrbou vypadat? „Jsem přesvědčený o tom, že kádr Sparty je velice kvalitní. Pavel Vrba ho dokáže přiblížit maximu. Kdo jiný by toho měl být schopen? Má zkušenosti z Plzně, kde to taky ne vždy bylo ideální. V kabině bude mít autoritu. To, co řekne, bude platit, a bude to správné.“ Vlastimil Palička • Foto archiv deníku Sport