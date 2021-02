Rosický o příchodu Vrby: Nevznikalo to složitě. Práci s mladými akceptuje

Mohl byste popsat, jak probíhalo angažování Pavla Vrby?

„Rychle a hekticky. Poprvé jsme byli v kontaktu v úterý. Ve středu jsme vše dodělali, odpoledne se rozhodlo, že Pavel Vrba bude trenérem Sparty.“

Jak těžká byla domluva napříč vedením, že padne volba právě na Pavla Vrbu?

„Složitě to nevznikalo. Přišel jsem před majitele s jasným návrhem, že novým trenérem Sparty by měl být Pavel Vrba, a ten byl akceptován.“

Můžete okomentovat, proč jste se rozhodli pro výměnu trenéra?

„Změna trenéra přišla, protože náš herní projev měl negativní tendenci. Bylo to velice složité rozhodnutí, nerodilo se lehce. Kouč Kotal odvedl velkou práci a je to úspěšný trenér, dokázal to i se Spartou. Negativní trend jsme ale nemohli ignorovat, proto padlo rozhodnutí, že budeme jednat. Co se týče posil, máme v kádru pětadvacet fotbalistů a jsme v určité fázi našeho strategického nastavení. Pokud bychom někoho měli přivést, museli bychom být jasně přesvědčení, že to je hráč do základní sestavy, který nám okamžitě pomůže. Samozřejmě musíte vzít v potaz i situaci, která panuje v dnešním světě, co se týče COVIDu, financí a tak dále. Nejsme momentálně v situaci, abychom zaplatili za hráče třeba dva a půl milionu eur.“

Měl jste možnost si s trenérem sednout a říct si, jak spolupracovat? Přeci jen Sparta se na hřišti nějak profilovala, Pavel Vrba má svůj rukopis. Budete hledat průsečík, nebo byste byl rád, aby se navázalo na to, co se v klubu začalo budovat?

„Jednoznačně jde o návaznost na to, co se snažíme budovat. Mluvili jsme spolu o strategickém nastavení, které máme. Ptáte se asi zejména na herní systém, rozestavení… Pro mě jsou mnohem důležitější principy hry a to, jak se Sparta bude prezentovat. To máme s trenérem Vrbou jednotné. To je pro mě zásadní. Když vidíte, jak se fotbal vyvíjí a všechno se prolíná, ať už do defenzivy či ofenzivy, zásadní jsou pro mě tedy principy hry, které jsou vidět na hřišti.“

Trenér Vrba mluvil o tom, že od vás dostane volnou ruku. Mohl byste přiblížit, co přesně to znamená? Jak jste si vytyčili mezi sebou pravidla?

„Trenér Vrba je zodpovědný za herní projev A-týmu. V tom má absolutně volnou ruku.“

Jaké konkrétní cíle jste trenéru Vrbovi vytyčili?

„Můžu se vrátit k tomu, co jsem říkal v době, kdy jsem nastoupil jako sportovní ředitel. Mluvil jsem o tom, že kroky budou postupné. Od toho, aby se Sparta prezentovala opět jako tým a ne spolek individualistů. Samozřejmě všechno vezme trochu času. Vyhrát pohár, návrat do Evropy, rozvoj mladých hráčů, týmu a tak dále. Před sezonou jsem zmiňoval cíle, jaké máme nyní. Abychom byli konkurenceschopní v Evropě, došlo k rozvoji mladých hráčů a skončili lépe než v předešlé sezoně. Není těžké z toho celou strategii pochopili.“

Sparta působila, že hodně inklinuje k defenzivě. Byla i toto motivace, proč ukázat na trenéra Vrbu, který je historicky považován za kouče, jenž měl vždy silnější ofenzivu?

„Víte, jak klub jako Sparta musí fungovat. Předváděná hra se musí prolínat s výsledky. V dnešním fotbale je směrem do ofenzivy zásadní mít jasně viditelné součinnosti a automatismy. To trenéra Vrbu vždy zdobilo, jeho týmy měly jasnou strukturu a do ofenzivy byl vždy hodně kreativní. To od něho očekáváme i tady.“

Došlo s trenérem už i na debatu o mladých hráčích? Sám říkal, že pokud budou kvalitní a mít výkonnost, budou hrát. Historicky ale na mladé tak úplně nesázel.

„Trenér Vrba ví, do jakého nastavení přichází. Je to jeden z bodů, jak chceme pracovat, což on akceptuje. V minulosti si myslím, že nikdy nebyl v klubu, kde by se tolik s mladými hráči pracovalo a byli tak kvalitní. V tomto ohledu by tedy neměl nastat problém. Chceme dávat šanci mladým, ale mládí není zásluha. Kluci si to musí zasloužit, chceme jim otevřít dveře, aby měli dobré kariéry. Šanci dostanou, pokud si ji zaslouží.“

V některých klubech se věci často komunikují například se staršími hráči. Proběhlo něco podobného i ve Spartě v souvislosti s výměnou trenéra?

„V žádném případě nekomunikuji s hráči o tom, kdo by měl být jejich nový trenér.“

Oznámení Pavla Vrby mezi částí fanoušků nevzbudilo pozitivní vlnu. Jak proti tomu hodláte bojovat? Nebojíte se, že by se to mohlo otočit proti Spartě?

„Nezaznamenal jsem, že by měl trenér Vrba se Spartou v minulosti problém. Vždy o ní mluvil s respektem. Samozřejmě byl její soupeř, to chápu. Ve fotbale se ale všechno hodnotí podle výsledků. Pokud bude úspěšný, jsem přesvědčený, že ho fanoušci přijmou.“

Slavia v poslední době výrazně odskočila Spartě, i Plzni. Věříte, že je Pavel Vrba trenér, který může sestavit podobně dominantní tým a vrátit Spartu před ni?

„Určitě, taková je i historie trenéra Vrby. Principy hry, které ho vždy zdobily, se slučují s našimi. Dokázal vyhrávat tituly. Doufám, že to samé dokáže i se Spartou. Kvality jednoznačně má.“

Počítáte do budoucna nějak dál s odvolaným trenérem Václavem Kotalem?

„Momentálně úplně opouští klub. Byl bych ale moc rád, aby do budoucna v jakékoliv roli ve Spartě působil. Je to velmi chytrý člověk, kterého chcete mít dál ve své organizaci. Potřebuje si teď trochu odpočinout, vzít si trochu distanc od všeho, co bylo, ale my budeme určitě chtít, aby dál u nás působil.“