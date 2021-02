V lize padl rychlostní rekord. Hráč Boleslavi překonal i hvězdu Bayernu

V minulém kole FORTUNA:LIGY padl rychlostní rekord. Obránce Mladé Boleslavi David Douděra se dostal až na hodnotu 36 kilometrů za hodinu, což už je velmi slušné i ve světovém měřítku. „Proto jsme Davida brali, do moderního fotbalu potřebujete rychlé hráče,“ říká Jozef Weber, bývalý trenér Středočechů.

Fitness data poskytuje FORTUNA:LIZE ruská společnost InStat. Ta měří množství naběhaných kilometrů jednotlivých hráčů i maximální rychlost, kterou v zápase vyvinou. Jsou důvěrná, nicméně liga na svém Twitteru po každém kole vyhlašuje tři nejlepší maratonce v případě hráčů i týmů, jakož i nejzdatnější sprintery.

Z těchto údajů vyplývá, že v úterní dohrávce 17. kola Mladá Boleslav – Olomouc (1:1) padl nový rychlostní rekord sezony, který nyní drží domácí bek David Douděra s hodnotou 36 kilometrů v hodině. Jde o počin srovnatelný s největšími světovými esy, jako jsou Kylian Mbappé z PSG či Alphonso Davies z Bayernu. Mnichovský sprinter momentálně vévodí statistikám bundesligy s dosaženou rychlostí 35,94 kilometru v hodině.

„Proto jsme Davida brali, do dnešního fotbalu potřebujete rychlé hráče,“ vysvětluje trenér Jozef Weber, za jehož působení Douděra do Mladé Boleslavi přišel z Dukly Praha. „Je to srnka,“ dodává.

Přesto se zdráhá označit Douděru za vůbec nejrychlejšího hráče v celé soutěži „Těžko se to posuzuje,“ říká. „Ale moc rychlejších hráčů v lize není. V našem týmu byl jasně nejlepší, absolutně.“

Poslední tři zápasy nastoupil Douděra pokaždé v základní sestavě. Dvakrát coby pravý bek, jednou na křídle. Tam ho vidí Weber spíš.

„V obraně dělá David chyby v taktických věcech a bránění,“ objasňuje padesátiletý kouč. „Z křídla se mi líbil víc, odehrál zde vynikající zápasy.“

Jenže rychlíka Douděru brzdí v útoku zatím produktivita, za rok v Mladé Boleslavi nasbíral pouze dvě hubené asistence.

„Body mu chybí,“ uznává Weber. „Ale je ještě mladý,“ dodává smířlivě.

Dosavadní primát v této sezoně FORTUNA:LIGY držel Karol Mondek z Opavy (34,9 km/h). Vedle něj se přes 34 kilometrů v hodině dostalo ještě dalších pět fotbalistů.

Nejrychlejší hráči ve F:L 2020/21 36,0 km/h - David Douděra (Mladá Boleslav–Olomouc 1:1)

34,9 km/h - Karol Mondek (Opava–České Budějovice 0:0)

34,6 km/h - Jan Fortelný (Plzeň–Teplice 7:0)

34,2 km/h - Pavel Novák (Opava–České Budějovice 0:0)

34,2 km/h - Patrik Šimko (Slovácko–Karviná 2:0)

34,2 km/h - Filip Kaša (Plzeň–Pardubice 2:0)

34,2 km/h - Tomáš Malínský (Mladá Boleslav–Olomouc 1:1)