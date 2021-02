Laštůvka o Baníku: Už nejsme hladoví psi! Naše útočná fáze je opravdu bídná

Mohl by tým třeba nastartovat moment, kdy by se dostal do vedení?

„Samozřejmě. Určitě by si kluci daleko více věřili. Ale momentálně nemáme dostatek agresivity ve vápně. Tím nemyslím, že musíme zranit protihráče. Jestli se nechceme posouvat dolů tabulkou, tak musíme být hladoví po gólech. To tam teď chybí.“

Na druhou stranu oproti vašemu poslednímu zápasu s Plzní jste si tentokrát vytvořili daleko víc šancí…

„Sice si nějaké šance vytvoříme, ale máme špatné řešení. Čekal jsem, že to dohrajeme alespoň na remízu, aby nás Budějovice nepřeskočily v tabulce. Nějaké možnosti jsme si vytvořili, ale vše se točí pořád dokola. Chybí nám hlad, není tam ten zápal, aby ten gól někdo dal. Jestliže tohle nezměníme, tak se budeme pořád plácat tam, kde se plácáme.“

Odráží se výrazněji nepříznivá série na pohodě v týmu?

„Loňský rok jsme skončili s tím, že jsme udělali nějakou sérii a zřejmě jsme si mysleli, že to dál půjde samo. Některé zápasy se nám ale nevyvedly a začala nás trápit koncovka. Spoléhali jsme na to, že to vždycky odbráníme a skončí to remízou nebo nějaký ušmudlaný gól vstřelíme. Jenže teď se bohužel karta obrátila, jakmile s tím všichni nezačneme něco dělat, tak se můžeme propadnout níže.“

V první půli jste burcoval hlasitě spoluhráče ve chvíli, kdy ztráceli iniciativu z úvodu zápasu. Bylo záměrem jim dodat nový impuls do dalšího průběhu?

„Burcování já mám v sobě a dělám to za jakéhokoliv stavu, tedy i když vedeme. Za mne je to prostě málo. Prvních dvacet minut jsme začali dobře, ale pak jsme zbytečně ztráceli balon uprostřed hřiště. K tomu měli domácí jednu šanci. Taková porážka mne hodně mrzí, nejdeme do toho boxu jako hladoví psi.“

Zmínil jste šanci Budějovic, kdy se po Menově kiksu na vás řítil osamocený Alvir, kterého jste vychytal. Bylo pro zákrok důležité, že jste bleskurychle vyběhl a při zakončení tak domácí záložník neměl moc prostoru?

„Bylo to tak. Po střele už za mne zabíhali naši beci. Naštěstí jsem všechno ustál, trefil mě. Od toho tam jsem, abych něco chytnul. Těžko se mi takové zápasy hodnotí, protože útočná fáze je z naší strany opravdu bídná.“

V nastaveném čase jste se odebral do velkého vápna Dynama podpořit snahu o vyrovnání a dlouhý nákop jste prodlužoval za sebe. Věřil jste, že by ho mohl někdo uklidit do brány?

„Tohle mne hodně zamrzelo. Už předtím tam byl nákop, kdy Pokorný vyhrál hlavu na šestnáctce, ale nikdo za něho nejde. Jak chceme dát gól, když vůbec nepředvídáme? To si nedovedu představit. To je stejné, jako když soupeřův obránce nakopne balon, stoper jde do hlavičky, tak další stoper ho zajišťuje. To je obdobná situace. Když chceme dát gól, tak jeden jde do hlavy a dva nebo tři hráči musí jít za něho. Naprosto stejné to bylo u mojí hlavičky. Pak nevím, jestli to někdo vyřešil, ale trefil Drobase doprostřed brány. Tam zkrátka musíme být hladoví a agresivní i za cenu faulu. Když to řeknu hnusně, musíme balon dostat za čáru i s gólmanem. To tam bohužel není a už se to opakuje několik zápasů v řadě.“