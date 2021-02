Gólu předcházel otočený faul, zlobil se Kozel. Tablet? Rychlá zpětná vazba

Druhá porážka v řadě vás musí mrzet. Kde hledat příčiny?

„Jsem zklamaný. Průběh byl takový, že bod by byl pro nás málo, hlavně ve druhém poločase. Nakonec si nevezeme ani ten jeden. Úvod jsme měli dobrý, byli jsme aktivnější. Pak jsme udělali několik chyb v přechodové fázi a největší chybu v podobě zpětné přihrávky, kdy měli domácí stoprocentní šanci. Tím jsme je dostali na koně a sebe srazili, takže do konce poločasu to bylo spíše rozhárané. Druhý poločas jsme začali dobře a výkon drželi, ale bohužel tomu chybí brankové vyjádření. Tentokráte jsme situací k tomu měli dost, ale gól jsme nevstřelili. V závěru jsme si to vypili až do dna, kdy jsme z ojedinělé akce dostali vítěznou branku. Jsem naštvaný, protože jsme z toho nevytěžili nic.“

Která z vytvořených šancí vás mrzí nejvíce?

„Ještě se na to musím podívat. Z lavičky má člověk jen omezený úhel pohledu. Když to pak vidí na videu, tak zjistí, že to je trošku jinak. Vybavuji si dvě situace, kdy brankář Drobný chytil míč na zadní tyči. Vybavuju si pak i šanci Zajíce. Máme i plno situací, které jsou vedené přes celé hřiště, a pak nám chybí lepší finální přihrávka do další šance. Ve finální fázi máme obrovské problémy.“

Při inkasovaném gólu se Mršič zbavil ve vápně dvou hráčů Baníku. S tím asi nebudete spokojen, ne?

„Myslím, že tomu předcházel eventuální faul Filla, což se mi jako faul nezdálo, tedy otočený proti nám. Z toho byl nákop, první chyba Azeveda, který chtěl odebírat míč a propadnul v křídelním prostoru soupeře. Tam stačí to ustát hlavně takticky a nedovolit dostat soupeři míč do šestnáctky. Tam je to pak těžší. Ještě jsem to neviděl, ale jeden hráč to podskočil, druhý dobíhal a míč propadl, čehož Mršič využil. Abych to mohl soudit, musel bych to vidět.“

V několika situacích jste využil na lavičce tablet. Co jste si přehrával?

„Používáme ho v každém zápase jako zpětnou vazbu třeba u standardních situací. Pouhým okem plno věcí nevidíte. Tak máme možnost se na to třeba deset vteřin následně podívat a zhlédnout některé sporné momenty.“

V týdnu se měl na Bazalech analyzovat nepovedený leden. Jaký byl z toho výstup?

„Nevím, jestli se analyzoval nepovedený leden. My si sedneme po každém zápase. Měli jsme pět těžkých zápasů za sebou, nezvládli jsme domácí utkání se Slováckem a pak prohráli s Plzní. Ta má kvalitu, takže prohra s ní není zase veliká ostuda. Problémem je naše ofenzivní fáze, která byla slabá. Je třeba vzít v úvahu, na jakém hřišti se to hraje. V Budějovicích bylo výborné hřiště a oběma týmům to prospělo.“

Dle informací deníku Sport se znovu otevřela jednání o odchodu Patrizia Stronatiho. Poradili byste si případně i bez něj, když času do konce přestupního období moc nezbývá?

„Nevím, kde se tahle informace vzala. U nás v klubu o tom nikdo neví.“

Je pravda, že byla ve hře výměna Romana Potočného za hráče z jiného klubu?

„Pokud je to takhle formulováno, tak to určitě nebylo.“

Vedení Baníku mělo tento týden kontaktovat Pavla Vrbu, který však nakonec podepsal smlouvu na Spartě. Bude se vám teď pracovat pod menším tlakem?

„Tuhle informaci nemám.“