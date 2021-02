Co (ne)víte o Vrbovi: zklamání v Baníku, debut 0:7 a podpora od ženy

Tvrdý, ale férový fotbalista

Vrba má za sebou bohatou hráčskou kariéru, většinu času plnil roli důrazného obránce. Tvrdého, ale férového, nešlo o žádného zákeřňáka. Zahrál si první i druhou ligu, jako mládežnický reprezentant se probojoval do nominace na mistrovství světa do dvaceti let v roce 1983. Nicméně takovou kariéru, do níž se později vypracoval v roli trenéra, přímo na trávníku i vinou zdravotních problémů neudělal.

„Pavel před příchodem do Havířova sice hrál první ligu, ale nebyl to žádný lumen a velký technik, který by sekal finty na počkání. Zato byl urostlý, měl velkou vůli a ctižádost. Zkrátka úporný borec,“ vyprávěl před sedmi lety pro Sport Magazín Josef Kolečko, který Vrbu v Havířově ve druhé lize trénoval.