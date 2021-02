Sadílek po hrůze vzkazuje: Jsem v pořádku. Ránu spravily tři stehy

Je v cajku. Naštěstí. Nešetrný útok plzeňského Filipa Kaši přežil. Michal Sadílek má na noze tři stehy a potýká se s bolestí. Víc nic. Kosti nepraskly, což je zásadní zpráva před blížící se skupinovou fází mistrovství Evropy do jednadvaceti let. „Chtěl bych nastoupit už ve středu v poháru proti Žižkovu,“ hlásí jednadvacetiletý středopolař Liberce. Severočeši na západě Čech vyhráli 2:0. Poprvé od května roku 2013!

Chtěl ztížit průnik středem hřiště stoperovi Viktorie. U míče byl o setinu vteřiny dřív, srážku s vlakem ale nemohl zastavit. Následoval drsný úder podrážkou do holeně. Michal Sadílek na trávníku vzlykal bolestí. Filip Kaša, po zásahu VARu, kráčel do kabin. Zasloužená červená karta za surovou hru. „Když je to zákrok vedený od kotníku nahoru, tak se jedná o surovou hru. A za ni musí být udělovány červené karty,“ souhlasí s nejpřísnějším verdiktem poškozený.

Jak na tom jste?

„Dobře. Vyvázl jsem jen s lehkým zraněním. Mám na noze tržnou ránu, kterou mně o poločase zašili třemi stehy. Naštěstí to neodnesla kost. Za to jsem rád.“

Budete připravený do dalšího ligového zápasu?

„Chtěl bych nastoupit už ve středu v poháru proti Žižkovu. Akorát nevím, jak to bude s bolestí. Mám to hodně naražené, v ráně cítím nepříjemný tlak. Trenér chtěl, abych dohrál zbývající minuty do konce poločasu a pak by se vidělo. Ale já jsem hned po zákroku cítil, že to nepůjde.“

Plzeň - Liberec: Kaša sestřelil Sadílka a po zásahu VAR byl vyloučen Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

V opakovaných závěrech vypadal Kašův faul hrůzostrašně. Už jste si prohlédl, jak se to celé přihodilo?

„Ano, ukazoval mně to na telefonu Kuba Jugas během zpáteční cesty do Liberce. Nebylo příjemné se na takový záznam dívat, ale takové situace k fotbalu prostě patří. Byl to souboj o míč. Kašovi nic nezazlívám. Jsem přesvědčený, že o úmysl nešlo.“

Souhlasím, v souboji byl o chlup později, proto došlo k takovému karambolu.

„Vidím to stejně. Ze středu hřiště jsem sledoval, jak si Kaša obhazuje jednoho z našich kluků (Martina Koscelníka), dal si docela dlouhý dotek. Snažil jsem se mu míč vypíchnout, nebo aspoň situaci znepříjemnit a nakonec to dopadlo tak, že jsem trefil balon a následně na mě Kaša dupnul.“

Rozhodčí Miroslav Zelinka nejprve vytáhl žlutou kartu, po intervenci VARu své původní rozhodnutí změnil a plzeňského stopera vyloučil. Schvalujete to?

„Ano. Když je zákrok vedený od kotníku nahoru, jedná se o surovou hru. A za ni musí být udělovány červené karty.“

Čeká vás půlrok naplněný velkými akcemi. Blíží se malé EURO, můžete se probojovat i na to velké. Mohl jste o turnaje přijít…

„Naštěstí jsem téměř ihned věděl, že mám kosti v pořádku, že nemám nic zlomeného, ani o výron kotníku se nejedná. Ale samozřejmě, později mě napadlo, co všechno se mohlo stát. I proto jsem hrozně rád, jak to dopadlo.“

Plzeň se zlobila, že měl být vyloučený Martin Koscelník po ostrém ataku na kotník Davida Limberského. Po zápase napsal veterán Viktorie na Instagram, že mohl mít po kariéře. Šlo z vašeho subjektivního pohledu o totožné fauly?

„Vím, že se to po zápase řešilo. Utkání bylo od začátku vyhecované, vyhrocené. Myslím, že na Limbu to byl podobný zákrok, jen Maťo došlápl o trošku níž. Možná i kvůli tomu to bylo ohodnoceno žlutou kartou.“

Poznáváte na vlastí kůži, jak dovede být česká liga nesmlouvavě tvrdá?

(usmívá se) „Věděl jsem to už při příchodu do Liberce. Čistě z fyzického pohledu je naše liga na top úrovni. Ať z hlediska různých běžeckých atributů, či soubojovosti. Paradoxně nejhorší zranění se mi stalo v kategorii U19, kdy jsme s PSV hráli mládežnickou Ligu mistrů. Zblokoval jsem střelu a Oliver Skipp, kmenový hráč Tottenhamu, mně dupnul na stehno a spravilo to sedm stehů.“

Takže důsledek Kašova faulu je prkotina.

„Přesně tak, je to maličkost.“ (směje se)

Vítězství v Plzni, pro Liberec po sedmi a půl letech, vám zvedlo náladu?

„Stoprocentně. Jsem hrozně rád za kluky, jak to potom dotáhli. O poločase říkali, že utkání odmakají i za mě. To se i stalo. Celý tým jezdil nadoraz a plnil taktické pokyny. Na začátku nás Plzeň zatlačila, ale do vyložených šancí jsme ji nepouštěli. Měla spíš střely ze šestnáctky. Pomohlo nám vyloučení, byť jsem se trochu bál.“

Čeho?

„Vzpomněl jsem si na podzimní zápas se Slováckem (1:1), kdy byl brzo vyloučený Daníček. Hráli jsme proti deseti, ale soupeř nás přehrával. Dokonce jsme mohli i prohrát. V Plzni jsme to ale uhráli do vítězství. Za druhý poločas jsme si to zasloužili.“

