Trpišovský má dost fotbalu na sněhu: Jako kdyby hokejisti hráli v létě

Ovlivnil váš výkon v Příbrami hodně stav hřiště?

„Na začátku bylo hřiště relativně způsobilé, ale jinak to nemělo s fotbalem nic společného. S tím, co mají předvést hráči... To není fotbal, všechno se mění, kopací technika... Je to škoda pro všechny. Pro mě je až absurdní, že my v Česku hrajeme v prosinci a v lednu, a v létě se dva měsíce nehraje. Je to na zamyšlení pro všechny, v zimě si dát delší pauzu, v létě třeba jen čtrnáct dní. To je, jako kdyby hokejisti hráli v létě. Tohle bychom měli změnit, protože pak je to jen boj, fotbal ale má mít nějakou kvalitu, je to přece produkt.“

Slavia - Příbram: Nevídaný vlastňák! Kúdela překonal vyběhnuvšího Koláře, 2:1!

I vlastní branka Ondřeje Kúdely jde za tímhle problémem?

„Vyčítám to terénu. Za normálních okolností by se to nestalo. Terén byl specifický, je ale pravda, že malé domů bychom neměli hrát přímo do brány, ale mimo, aby to právě náhodou neskončilo gólem. Je to nešťastná shoda okolností, fotbal ale takové situace přináší.“

Na jaře jste dostali v lize už sedm branek, zatímco za podzim jen čtyři. Mění se něco v defenzivě?

„Tak to někdy bývá. Góly dostáváme hodně nestandardní, teď dva vlastňáky, předtím jiné zbytečné góly, které jsme na podzim nedostávali. Ani si nepamatuju, kdy jsme naposledy dostali tři góly v lize...“

Příbram - Slavia: Voltr v posledním kopu zápasu přeskočil Simu a srovnal na 3:3!

Příbram - Slavia: Kúdela propálil Melichara a z penalty otočil na 3:2!