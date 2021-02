Sparta pod Vrbou: Drákula Nita, skvělý Karlsson i síla nového kouče

Pavel Vrba vedl poprvé Spartu, co ukázal souboj Letenských s Olomoucí? • FOTO: Koláž iSport.cz S trochou nadsázky to připomínalo první éru Pavla Vrby ve Štruncových sadech. Krásný ofenzivní zápas. Spousta šancí. Spousta gólů. A nakonec výhra Plzně. Tentokrát však v rudém provedení. Sparta zvládla nervy drásající přestřelku v Olomouci, nově jmenovaný kouč tak mohl po impozantním obratu slavit premiérový triumf v poměru 3:2. Projděte si, co všechno fantastický zápas na Hané ukázal.

Vrbova síla v praxi Nebyl v jednoduché situaci, na poznání nových svěřenců a práci s nimi měl Pavel Vrba minimum času. Na výkonu Sparty v prvním poločase duelu v Olomouci se to dost možná projevilo. V poločasové pauze už ale zkušený kouč věděl, co dělat. Letargický tým postavil na nohy, Sparta po změně stran výrazně přitáhla šrouby a díky mnohem větší kvalitě v ofenzivě vysekla výstavní otočku. „Potvrdilo se mi, že mužstvo je čisté a s obrovskou morálkou. To je strašně důležité. Hráči zvedli prapor a ukázali, že chtějí za svůj klub bojovat,“ kvitoval Vrba. Vrba po sparťanské premiéře: Zápas měl vše! Výměny názorů? V Bulharsku jsem si tak nepokecal

Vydařená střídání Bývalému kouči Václavu Kotalovi bylo často vyčítáno, že si střídáními nepomáhá tak, jak by mohl. To Vrba hned ve své premiéře napsal úplně odlišný příběh. Dobře načetl dění na trávníku a zvolil správné typy, které do obrazu hry zapadly. Ať už to byl Libor Kozák, Srdjan Plavšič či Adam Karabec, všichni do jednoho hostům pomohli. Činil se hlavně první jmenovaný, právě po zákroku na něj se pískaly dva pokutové kopy. „Sparta má strašně silný a vyrovnaný kádr. Střídání hru vždycky oživí, to je naše obrovská výhoda," zdůraznil Vrba. Olomouc - Sparta: Ze střetu Zmrzlého s Kozákem je penalta po sporném zásahu VAR Olomouc - Sparta: Další penalta! Greššák se nalepil na Kozáka a pomohl mu k zemi

Kontry ano, výstavba ne Byly to tak trochu dva různé světy. Jakmile Sparta vsadila na přímočarost, dokázala být obrovsky nebezpečná. V prvním i druhém poločase se v těchto momentech především díky výborně hrajícímu Davidu Mobergu Karlssonovi dostávala do slibných šancí. Když se ovšem uchýlila k postupné výstavbě hry, nastaly komplikace. „Často jsme si komplikovali život přihrávkami dozadu, místo abychom volili přímočarost. Dostávali jsme se pak sami do situací, kdy jsme museli volit dlouhý odkop," věděl Vrba. Tohle je aspekt hry, na kterém se bude na Letné stoprocentně pracovat. SESTŘIH: Olomouc - Sparta 2:3. Vrbův debut a velký obrat v bláznivém duelu Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Rumunský drákula opět v akci Ačkoliv dvakrát lovil míč v brance, pokud by měli Hanáci po souboji se Spartou ukázat na hráče, který jim v neděli pil krev, zřejmě by padla volba na rumunského hrdinu mezi třemi tyčemi. Florin Nita podal opět fantastický výkon. Milan Heča snad aby už nesundával papuče z nohou. 33letý brankář ho do branky zřejmě nepustí. Sigmě vychytal minimálně dvě gólové příležitosti a za stavu 2:2 zneškodnil pokutový kop. V součtu již druhý v řadě. Celkově v sezoně Nita vychytal už tři penalty ze čtyř (Plzeň, Bohemians a Olomouc). Celkem má ve Spartě bilanci 5/11 (45 %). První místo drží Jaromír Blažek s bilancí 9/15 (60 %). PS: Na nový kontrakt na Letné Rumun stále čeká! Olomouc - Sparta: Nita perfektně chytil Gonzalezovu penaltu! Pak sudí pískl při dorážce