iSport podcast: Baník před týdnem chtěl Vrbu. Proč skončil na Letné?

Baníku ostře sledovaný začátek jara nevyšel a po porážce v Českých Budějovicích spadl na desáté místo. Po skvělém konci podzimu se tak zase dostal do rozpačité nálady a vedení klubu podle informací deníku Sport mělo v úmyslu minulý týden řešit situaci angažováním Pavla Vrby. Trenér ale nakonec skončil ve Spartě. Proč se podle redaktora Michala Kvasnici nerozhodl pro působení v Ostravě a co to znamená pro pozici kouče Luboše Kozla?