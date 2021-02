Soumrak nad legendou? Grigar se trápí, Teplice řeší gólmanskou otázku

Brankáři? V Česku jsme konzervativní

„V evropském pohledu jsou gólmani považováni za jedenáctého hráče v poli, který hraje důležitou roli v rozehrávce, jenže Česko je ohledně brankářů konzervativní. Průměrná kombinace v české lize se skládá z 2,5 přihrávek, což je nižší číslo než v Bělorusku, Rumunsku či Rakousku. Kombinaci nakrátko zakládají téměř jen Slavia, Sparta a Plzeň. Pouze tyto tři kluby se dostanou přes 50 procent. Polovina ligy je pod 12 procenty. Vyžadovány jsou tedy jiné vlastnosti, než které v Evropě patří do výbavy moderního brankáře. I tak ale vychováváme zajímavé gólmany, jen neumí velmi dobře nohama. I proto trenéři v lize víc sahají po zkušených hráčích, ale měla by to být jen otázka času, kdy se tento trend u nás změní.“

Jurij Dinaburskij, datový analytik 11Hacks a FK Dukla