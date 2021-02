Jak vznikalo nové logo Sparty. Klub nechtěl úplnou revoluci

Rok a půl pražská Sparta řešila, jak bude vypadat nová vizuální identita klubu. Nové logo a vše s ním spojené představila ve čtvrtek, používat se začne od následující sezony. Autoři se shodují, že k tvorbě loga přistoupili spíše konzervativně, i když v něm rudou vystřídala netradičně černá. „Chtěli jsme použít co nejméně barev. Muselo obsahovat trikolóru, to byl náš klíčový požadavek. Zbytek jsme chtěli držet v co nejméně kontrastních barvách, proto vyhrála tato černá varianta,“ vysvětluje pro iSport TV ředitel komunikace Ondřej Kasík.

Sparťané za rok a půl procházeli mnoho návrhů, od extrémně konzervativních až po revoluční návrhy. „Všichni v klubu, kteří jsme se podíleli na změně, jsme měli konzervativnější přístup,“ říká Kasík. „Pracovali jsme i s návrhy, kde nebylo ani písmeno S, ani hvězda Jitřenka. Objevovaly se motivy sparťanského štítu, nové barevné varianty... Některé věci byly mimořádně zajímavé, ale cítili jsme, že to není cesta, kterou bychom se chtěli vydat.“

Zvídaví fanoušci možná přece jen uvidí i nepoužité návrhy. „Zvažujeme to, možná by se na to téma dala udělat i výstava," pokračuje sparťanský ředitel komunikace a dodává, že na případné zveřejnění si bude nutné počkat. „Teď chceme dát maximální prostor tomu aktuálnímu logu, rozloučit se důstojně s tím, co nás 27 let doprovází. V tuhle chvíli nechceme, aby ve veřejném prostoru fungovala jiná vizuální identita než ta stávající a budoucí.“

Když jsme u „starého“, tedy stále ještě platného loga... Sparta si bude dávat záležet na tom, aby odcházející a nastupující klubový znak časově nesplýval. „Pro nás bylo extrémně důležité jednoznačně oddělit čas, kdy bude dobíhat stávající identita, a kdy vdechneme život té nové. Do konce této sezony na stadionu, dresech i merchandisingu bude aktuální logo," prozrazuje Kasík. „Je to rozhodnutí i kvůli tomu, kdyby konzervativnější fanoušci trpěli nějakým sentimentem, nebo zkrátka chtěli mít co nejvíce věcí se starým logem, tak fanshop bude plný věcí s ním. Od začátku příští sezony dáme příležitost těm, co se těší na novou identitu.“

Jak tedy vůbec probíhal proces tvorby nového loga? „Přemýšleli jsme o zapojení hráčů, legend klubu, fanoušků. Ve výsledku jsme se rozhodli pro to, že jsme oslovili největší odborníky v Čechách na grafickou identitu. Nechali jsme to v jejich rukou, a fanouškovská základna byla reprezentována lidmi z klubu. Ten nejužší tým, včetně lidí, kteří reprezentovali vítěznou agenturu, jsou dlouholetí klubisti. Máme cit pro to, jak fanoušci ke klubu přistupují, a s tím vědomím jsme to dělali," komentuje Kasík spolupráci s agenturou Go4Gold.

Reakce fanoušků jsou smíšené, většině z nich každopádně neušel fakt, že dominantní barvou není tradiční rudá, ale černá – v barvě vůbec prvních dresů Sparty. „Chtěli jsme použít co nejméně barev v logu. Muselo obsahovat trikolóru, to byl náš klíčový požadavek,“ vysvětluje Kasík. „Zbytek jsme chtěli držet v co nejméně kontrastních barvách, proto vyhrála toto černá varianta.“

Nepřebarvujeme Spartu do černé. Rudá dostala nový vzhled, říká autor loga