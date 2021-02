Slovácko už nechce odklad. Trávník s hlínou a pískem, ale hrát se bude

Bude se hrát. Hřiště v Uherském Hradišti jakžtakž drží a Slovácko o další odklady nestojí. Po víkendovém zbytečném výjezdu do dalekého Jablonce si to chce dnes večer v předehrávce 19. kola FORTUNA: LIGY s Teplicemi (18.00) v arktickém mrazu rozdat za každou cenu. „Je to trávník smíchaný s hlínou a pískem. Ale připravený bude,“ popisuje kouč Martin Svědík.

Šest zápasů bez porážky, lichotivé čtvrté místo v tabulce. Slovácko je rozjeté a další stopka by mohla tým zabrzdit. Proto se dělá maximum pro to, aby se navečer s Teplicemi hrálo. Na 99 % vše klapne. „Na povrchu je momentálně kolem pěti stupňů a hřiště je v rámci možností v dobrém stavu,“ informuje Radomír Vlk z technického úseku klubu. „Na rozdíl od některých jiných jsme na tom ještě dobře,“ reaguje trenér Martin Svědík.

Včera přes den však ještě sněžilo, což kvalitě terénu ublíží. „Jedině v případě většího množství sněhu a velkých mrazů by byla hrací plocha opravdu hodně podmáčená. Pak by mohlo dojít k jejímu zničení, jak jsme viděli třeba v Jablonci. S tím se něco dělá opravdu těžko,“ líčí Vlk.

Základním úkolem pro pracovní četu bylo odklizení sněhu z trávníku. To se podařilo. Pracovníci technického úseku se museli postarat i o přilehlé plochy kolem střídaček. „Tam vytápění nezasahuje a mohlo by dojít k nějakému zranění. Pracujeme i na odstranění ledu z okolí hrací plochy, takže nechybí rýče a třeba i motyky,“ tvrdí Vlk pro klubové stránky. „Snažíme se udělat maximum.“

O trávník se údržbáři v rámci možností postarají. Jenže teplotu vzduchu neovlivní. Se zimou už se musí hráči poprat sami. „Když fouká do očí studený vítr, je to nepříjemné. Člověk z toho slzí,“ upozorňuje Svědík na další problém. Přesto se dá očekávat, že některý z borců půjde do boje v dresu s krátkým rukávem.

Specialistou je na to kapitán Vlastimil Daníček, jenže ten je nyní na marodce. Mezi otužilce patří i Lukáš Sadílek. „Tipnul bych, že Sáďa krátký rukáv mít bude,“ odhaduje trenér. A kdo si určitě vezme dlouhý? „Kali a Hofi,“ ukáže Svědík na obránce Jana Kalabišku a stopera Stanislava Hofmanna.

Slovácko je na tom aktuálně dobře, neprohrává. Ve statistice vstřelených branek ze standardních situací (16) je v lize druhé hned za Slavií. Stejně tak se střeleckou úspěšností 17,2 %. „Standardky má na starosti asistent Josef Mucha. Máme několik nacvičených variant, které se snažíme zdokonalovat. Ale v tréninku je to něco jiného než v zápase. Tam je přece jen jiný tlak a musíte reagovat na rozestavení soupeře,“ říká záložník Sadílek, jeden z exekutorů přímáků a rohů.

„Někdy do poslední chvíle nevíme, kdo bude kopat. Jo to reakce na rozestavení soupeře. Podle situace rozehrávám já, nebo Marek Havlík,“ upřesňuje král asistencí, který v tomto ročníku přihrál na šest branek.

Od Slovácka se čeká, že svou sérii natáhne. Teplice nejsou v pohodě, do Uherského Hradiště dorazí jako outsider. Jenže právě tyhle zápasy jsou nejvíc zrádné. Už minule proti Českým Budějovicím mírně favorizovaný Svědíkův soubor narazil. Zdatného soupeře nepřehrál a nakonec byl rád za remízu 0:0.

Teď bude znovu pod tlakem očekávání. Zvlášť když v Jablonci nehrál a naskočí do akce po takřka dvoutýdenní pauze. „Pokud se podíváte na postavení v tabulce, svádí to k tomu říct si, že by to měl být snadný soupeř,“ připouští Sadílek. „Na druhou stranu se domnívám, že Teplice kvalitou týmu patří v tabulce mnohem výš a navíc v lize není lehkých soupeřů. My ale chceme utkání zvládnout a potvrdit naše postavení v tabulce,“ ujišťuje produktivní záložník.