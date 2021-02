Guľa: víc proher než Vrbovi nástupci. Data Plzně v rozporu s realitou

Jako by si Pavel Vrba vzal všechno své pověstné štěstí z Plzně do Sparty s sebou. Projevilo se to hned při jeho vítězné premiéře v Olomouci – a je to znát i na bilanci Vrbova nástupce ve Viktorii. Adrian Guľa během ročního angažmá nastřádal už osm ligových porážek, což je na plzeňské poměry nevídané. O to víc, že by Viktoria měla podle analytických dat být na druhém místě. Proč je tak obrovský rozdíl mezi tím, co „by mělo být“ a tím co „opravdu je“? Deník Sport se neutěšenou situaci Plzně pokusil dešifrovat.