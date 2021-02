Frustrovaný Dostálek: Odvolaný gól? Nerozumím tomu. Ať se vyjádří sudí

Nejdřív radostně křepčil, vítězoslavně zvedl ruce k nebi. Za dvě minuty však Richard Dostálek s celou brněnskou lavičkou zkoprněl. Žádné 1:0, platí bezbrankový stav. Emoce se okamžitě otočily na opačný pól. „Nikdo z rozhodčích se k tomu nevyjádřil,“ utrousil trenér po hektickém závěru.

Cítíte křivdu?

„Ano…Údajně tam byl faul. Jak se k tomu mám vyjadřovat? Situaci jsem viděl v reálu a přišla mi normální. Pak i několikrát na videu. Pokud rozhodčí vyhodnotil kontakt Dana Fily s Hlinkou jako faul, nerozumím tomu, proč nevyhodnotil zákrok na Pachlopníka jako penaltový. Nad tím rozum zůstává stát. Ale k tomu se musí vyjádřit rozhodčí, ne my.“

Přijde vám VAR spíš jako zlo fotbalu než jeho pomocník?

„Mám pocit, že rozhodčích začíná být na zápasech čím dál víc. Ty situace jsou bohužel čím dál nekonkrétnější.“

Brno - Zlín: Bariš prorval míč po obřím závaru do sítě! Ale gól odvolán kvůli spornému faulu

Potěšil vás výkon týmu?

„Hrálo se na velmi těžkém terénu. Bylo tam dost zajímavých okamžiků a momentů, které budily vášně. Ať už to byly situace, které gólem neskončily, i ty, které skončily. Těžko se mi to hodnotí. Odpracovali jsme to ve velmi slušném tempu, dokázali jsme soupeře dostat pod tlak. V prvním poločase jsme měli tři šance. Tlačili jsme se za vítězstvím. Ve druhé půli jsme se párkrát krásně dostali do vápna, bohužel jsme nedokázali dát góly.“

Jak vidíte vaši aktuální situaci v tabulce?

„Pořád stejně. Chtěli jsme to zvládnout za tři body. To se nám nepodařilo. Teď nás čekají nesmírně těžká utkání. Samozřejmě, zápasů ubývá, soupeři body získávají. O to těžší je naše situace. Ale dokud je šance, budeme s hráči pracovat tak, abychom byli úspěšnější. Myslím, že práce, kterou hráči odvedli v týdenním procesu, se zúročila. Znovu na tom budeme pracovat a pokusíme se uspět v dalším sobotním zápase v Olomouci.“

Proč nenastoupil brankář Martim Berkovec? Nákaza covidem?

„Měl menší zdravotní problém.“

