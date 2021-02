Střelec Kuchta, žádné větší šetření i smysluplný posun. Co ukázala Slavia?

Co ukázala Slavia proti Pardubicím? • FOTO: koláž iSport.cz

Nejvíc je vidět to, jak Jan Kuchta sází góly jako brambory do řádku. Už méně je vidět jiný hrdina, Lukáš Provod, ale jen pohleďte, kolik už má asistencí. Osm. Je nejlepší nahrávač v lize. Pardubice sice drsně odnesly formu Slavie prohrou 0:3, ale truchlit úplně nemusí, vždyť to byla teprve jejich třetí větší prohra v sezoně. Co ještě sobotní duel 19. kola FORTUNA:LIGY v Edenu ukázal?