Tischler po Slavii: Umíme hrát lépe. Moc jsme si toho nedovolili

Na senzační lup jako při podzimní remíze v Ďolíčku tentokrát nedošlo, Pardubice neměly proti Slavii nárok. „Nedostali jsme se do hry,“ vycítil pardubický záložník Emil Tischler po porážce 0:3. Ví, že nováček umí předvést lepší výkon, a věří, že až Východočeši příště dorazí do Edenu, budou domácím vyrovnanějším soupeřem.

Těžké utkání, co?

„Bylo pro nás velice náročné, přesně takové, jaké jsme čekali. Bylo to hodně o běhání. Bohužel jsme se nedostali tolik do hry. Nebyli jsme pro ně až na nějaké výjimky moc nebezpeční. Proto jsme 0:3 prohráli.“

Proč jste Slavii nepotrápili jako v prvním vzájemném zápase, kdy jste ji obrali o body po remíze 1:1?

„Rozdíl dělá i domácí prostředí. Myslím, že jsme také dělali zbytečné chyby. Až se na to podíváme, uvidíme, v čem hlavně byl rozdíl. Ale řekl bych, že jsme se nedostali do hry. Málo jsme si na něco troufli, moc jsme si nedovolili. Myslím, že umíme hrát lepší fotbal, než jsme tady ukázali.“

Druhý poločas byl už ale z vaší strany o něco lepší, že?

„Snažili jsme se trochu něco změnit, myslím, že druhý poločas byl lepší, měli jsme tam nějaké náznaky naší hry. Ale Slavia má obrovskou kvalitu.“

Může vás lekce od lídra ligy nějak poznamenat?

„Vůbec ne. Je to pro nás obrovská škola. Podíváme se na to, ponaučíme se. Až sem příště přijedeme, budeme lépe připravení a budeme se snažit se vším lépe vyrovnat než tentokrát.“

Jak dlouho jste nehrál na tak kvalitním hřišti?

„Trávník byl velice dobrý na to, jaké je počasí. Pro nás je hezké, že jsme si na něm mohli zahrát. Teď trénujeme na umělce.“

