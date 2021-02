Fillo: Konkurenty v Baníku k motivaci nepotřebuju. Vyzdvihl Laštůvku

Vaše hodnocení?

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme hráli docela dobře, dali jsme dvě branky a Jablonec neměl šance. Kromě gólu, který jsme dostali po jejich autu. V druhé půli jsme se zbytečně zatáhli, už jsme vpředu nepodrželi balon a Jablonec byl lepší. Vynutil si penaltu, Lašty (Laštůvka) nám však zachránil vítězství.“

Pomohl úterní teambuilding v podobě výšlapu na Lysou horu?

„Jo, bylo to zpestření, protože nám odložili pohár a měli jsme dlouhý týden. Vložili jsme do toho teambuilding, já mám takové akce hodně rád, takže mě to určitě potěšilo.“ (smích)

Dodatečně všechno nejlepší k 35. narozeninám. Byl tohle fajn dárek?

„Děkuji. Nicméně já to jako dárek nevnímám, ty jsem dostal od rodiny. (úsměv) Ze tří bodů mám však radost, to je jasné.“

Zařídil jste dva góly, asi se potvrzuje, že vám to jako bývalému záložníkovi dopředu sedí, že?

„Neřekl bych, že jsem zařídil dva góly. Jednou tam byl centr, Šáša (Šašinka) si to pokryl a někdo ho asi kopnul. Já to moc neviděl, ale penalta prý byla. A u druhé situace jsem si naběhl, Jány (Jánoš) mě krásně našel, dobře jsem si to zpracoval a Jovovič mě fauloval. Carlos to dvakrát suverénně proměnil, zaplaťpánbůh za body.“

Azevedo kope penalty s přehledem, viďte?

„Přesně tak. Už ani nevím, kolikátou v řadě proměnil. Přitom to není samozřejmost, ale on už nám takhle přinesl hodně bodů. Super.“

Jak se vám s ním hraje na straně?

„Řekl bych, že v prosinci jsme měli fazonu a že nám to napravo šlo. Vyhověli jsme si. V lednu to skřípalo nejen nám, ale celému mančaftu, který nepodával tak dobré výkony. Máme co zlepšovat.“

Vedení vám v lednu přivedlo konkurenty, alternativ na kraj obrany má trenér hodně. Motivuje vás to o to víc?

„Trenér říkal, že mi konkurence jedině prospěje, proto mi přivedl tři konkurenty... Ale já bych měl motivaci i bez toho, chci hrát a podávat co nejlepší výkony.“

Nezasloužil by si už v Ostravě brankář Laštůvka pomalu pomník?

„Je to baníkovská legenda, fanoušci si ho chválí, uznávají ho. Jeho výkony jsou fakt skvělé, drží nás, i díky tomu dostáváme málo gólů.“