Plzeň zachránili mladíci, Guľu mrzí zranění: Mělo to být rozhodnuté

Jste spokojený s remízou 2:2?

„Byl to dobrý zápas, padly čtyři góly. Stále je to o naší velmi slabé produktivitě. Vstoupíme do utkání dobře, jdeme do vedení, máme tam další tři, čtyři, pět velkých možností na rozhodnutí. Místo toho, abychom šli o poločase do kabiny s jasným náskokem, byl z toho remízový stav. Musíme uznat sílu soupeře, má zajímavé hráče, kteří mají kvalitu. Neproměněné šance z prvního poločasu nás stály body, měli jsme jít do jasného vedení. Podobné to bylo i ve druhé části. Místo gólu na 1:2 jsme z brejku dostali šibenici a opět jsme museli zápas dohánět. Přitom jsme to měli slušně rozjeté. Aspoň je dobré, že se nám zápas podařilo dotáhnout do remízy. Takový stav je ale pro nás málo. Je to malý posun v tom, že se mužstvo nezlomilo a hrálo až do konce.“

Těší vás, že se prosadili dva mladí odchovanci Šulc a Matějka a povedla se vám střídání?

„Nedívám se na hráče tak, zda jsou odchovanci nebo ne. Ale je super, že Šulci se od prvního momentu ukazuje velmi solidně, i dneska předvedl velmi kvalitní výkon podpořený gólem. Potřebujeme produktivitu ještě zvýšit, má na to možnosti i pozice. Z pohledu mužstva jsme přišli o Ba Louu a Buchu, oba nuceně střídali kvůli zranění. Je to asi třetí zápas, kdy jsme do toho museli vstupovat už v prvním poločase. S Beauguelem a Pištou Mihálikem přišla na hřiště energie, oba chtěli se zápasem něco udělat. Musíme akceptovat bod, mužstvo se nezlomilo, dobře, že jsme dali gól. Ale stále pykáme za neproměněné šance, jednoznačně jsme měli na to, abychom zápasy zvládli do vítězství.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 2:2. Matějka zachránil hosty gólem v závěru Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Neuvažoval jste o změně na hrotu?

„Uvažovali. Ale vycházíme z nějaké připravenosti hráčů. Beaugy měl za sebou po zranění jen devadesát minut v poháru, je super, že se prosadil i Matějda, také Kobra (Zdeněk Ondrášek) odvedl velmi slušnou práci. Pro nás je podstatné, aby hrotový útočník pracoval pro mužstvo, to on zvládl. Ale potřebujeme také od něj produktivitu, to samé od křídelních hráčů. Konkurenční prostředí tady je, to je dobře, donutí každého z nich na sobě ještě víc pracovat.“

Jak vypadá zdravotní stav Adriela Ba Louy a Pavla Buchy?

„Máme před sebou celý týden do dalšího utkání (v neděli doma proti Bohemians), věřím, že budou k dispozici. Také Čermi (Aleš Čermák), uvidíme, jak Ba Loua, to rameno je nepříjemné. Když se mu něco podobného stalo v tréninku, za tři, čtyři dny byl zpátky, záleží na tom, jak je to nyní vážné. U Pavla Buchy to zatím nedokážeme říct, věřím, že také bude k dispozici. Matěj Hybš už odehrál poločas v poháru po delší době, věřím, že chlapci se vrátí a konkurenční prostředí nás donutí se lepšit a budeme sbírat body. V tabulce je situace taková, že potřebujeme výhry.“

Komplikují vám práci četná zranění?

„Je to signál pro hráče, že musí být připravení. Není až tolik podstatná základní sestava, z taktického pohledu máme připravené i hráče, kteří ještě nejsou tak dotrénování, ale víme, že zvládnou určitou porci utkání a přijdou tam v průběhu. Každý hráč je důležitý. Někdy dostanete šanci třeba na dvacet minut a to musíte využít. Dneska to bylo lepší, ale pořád v tomhle máme prostor ke zlepšení.“

Jste spokojený se stopery? Před oběma inkasovanými góly šly situace řešit lépe.

„Vnímám fotbal komplexně, není to jen o tom, co se stane ve finální části v našem pokutovém území. Do těch situací jsme se nějak dostali, u prvního gólu to bylo lehkou ztrátou na polovině hřiště, to jsme určitě měli vyřešit jinak. Druhý trefil Škoda krásně do šibenice. Určitě si to projdeme. Soupeř měl slušné brejky, má na to vhodné hráčské typy.“

Proč Boleslav zápas po inkasované brance otočila?

„Má zajímavé hráče, zkušeného trenéra, myslím, že se jim bude dařit a začnou sbírat body. Měli slušnou produktivitu, z brejků se dostávali do nebezpečných situací. Je to dobré mužstvo, má šikovné hráče. Jak už jsem říkal - my jsme to zachraňovali, protože jsme nebyli produktivní na začátku zápasu. Mělo to být dávno rozhodnuté.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Ladra, 58. Michal Škoda Hosté: 4. P. Šulc, 86. L. Matějka Sestavy Domácí: Jakub Diviš – Douděra (74. Jakub Klíma), D. Šimek, Křapka (C), Preisler – Pech, Dancák – Malínský, Ladra (81. Drchal), Zmrhal (78. Skalák) – Michal Škoda (78. Takács). Hosté: Staněk – M. Havel, Míka, Brabec (C), Limberský (72. L. Matějka) – Bucha (66. Mihálik), Kalvach, P. Šulc – Ba Loua (18. Kayamba), Ondrášek (66. Beauguel), Falta. Náhradníci Domácí: Šeda, Drchal, Budínský, Takács, Mašek, Skalák, Klíma Hosté: Hruška, Kayamba, Beauguel, Mihálik, Matějka, Hranáč, Káčer Karty Domácí: Dancák, Takács Hosté: Limberský, P. Šulc, Mihálik, Kayamba Rozhodčí Pavel Franěk – Petr Blažej, Milan Flimmel Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav - Plzeň: Matějka v závěru zachránil Viktorii, hlavou srovnal na 2:2

Mladá Boleslav - Plzeň: Mihálikův dalekonosný pokus málem zapadl za Diviše Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Mladá Boleslav - Plzeň: Bombastická Škodova rána skončila v šibenici, 2:1!

Mladá Boleslav - Plzeň: Brabcovu hrubku nekompromisně ztrestal Ladra gólem, 1:1!