Rabušic: Chyběl nám drajv ve vápně. Smekl před libereckými trávníkáři

Branky se ani jedna strana nedočkala, co chybělo na domácí půdě k většímu tlaku?

„Asi větší důraz v šestnáctce. Vytvořili jsme si skrumáže, ale nedokázali jsme míč dotlačit do brány, šlo spíš o takové pološance. Byli jsme lepší, jenže ve vápně nám chyběl drajv a možná i štěstí.“

Každopádně jediná střela na bránu je pro vás v domácím zápase asi málo...

„Tím byl také zápas trochu výjimečný. Ale nedá se nic dělat, každý zápas je jiný, chtěli jsme vyhrát a nepovedlo se. Musíme trend posledních domácích utkání zlomit, konečně zabrat a udělat si tvrz, aby se vyhrávalo.“

SESTŘIH: Liberec - České Budějovice 0:0 Urputný boj skončil bez gólů Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Po odrazu míče jste se v 68. minutě dostal do slibné pozice, ale vhodný okamžik ke střele jste prováhal. Střetly se myšlenky?

„Ani ne. Balon přede mnou skákal a kdybych se rozhodl pálit z první, ani nevím, kde by to skončilo (směje se). Zkoušel jsem vystřelit obránci mezi nohy, povedlo se mu ránu zblokovat. Taková klasika zápasu… Oba týmy měly vážně hodně zblokovaných střel.“

Trávník vypadal vzhledem k předchozímu zasněženému týdnu slušně, že?

„Trávníkáři si zaslouží absolutorium. To, jak trávník vypadal celý týden… Dokonce jsme se jim s klukama už trochu smáli, protože techničáci museli odklízet závěje prakticky neustále Ještě den před utkáním jsem nevěřil, že se bude hrát. Na ploše byl led a venku strašná zima. Klobouk dolů.“

V Dynamu jste minulou sezonu působil, probíhalo ještě hecování s bývalými spoluhráči?

„Před zápasem vyloženě ani ne, chtěl bych se teď cestou stavit v českobudějovické kabině… Ale to vlastně asi kvůli opatřením ani nemůžu, tak tam radši nepůjdu. Byl jsem v kontaktu každopádně s kustodem, klukům na dálku fandím a zápasy sleduju, takže o dění v klubu vím.“