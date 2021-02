Škoda vymetl šibenici: Na Plzeň jsme si věřili, přestává z ní jít strach

Berete konečnou remízu s Plzní?

„Byl to z naší strany slušný zápas. Začátek od nás nebyl dobrý, ale podařilo se nám to otočit. Ke konci jsme si bohužel nechali vyrovnat, mám z toho smíšené pocity. Když jsme to otočili a vedli, měli jsme to dohrát do vítězného konce. Dva dva proti Plzni není úplně špatný výsledek, ale je to takové půl na půl.“

S výsledkem jste tedy spokojený?

„Asi je bod dobrý. Před zápasem jsme si věřili, vyhrát za tři body bylo hodně blízko. Škoda, že jsme to neudrželi, stalo se nám to už mnohokrát. Měli bychom se z toho poučit a zápasy lépe dohrávat.“

Vstřelil jste krásný gól. Pomohla vám otevřená obrana?

„Ano. Malina (Tomáš Malínský) získal balon, byl z toho brejk, posunul mi to. V podstatě jsem neviděl jiného nabíhajícího hráče a byl rozhodnutý, že zkusím vystřelit. Podařilo se mi to moc hezky trefit na přední tyč.“

Přestává jít z Plzně takový strach, jako když hrála v nejlepší formě?

„Určitě jsme si na ně před zápasem věřili. Teď jednou vyhrají, pak prohrají, nemají to jako dřív, když vyhrávali dvacet zápasů po sobě. Asi se to dá takhle říct.“

Jste stále na sestupových příčkách. Máte pocit, že vaše forma jde nahoru?

„Naše hra se zvedá, ale bohužel to nevede ke třem bodům, ty moc potřebujeme. Když budeme takhle pokračovat, zápasy urveme a začneme vyhrávat.“

Do Boleslavi přišli noví hráči. Hraje se vám lépe s rychlými křídly typu Malínský, Zmrhal nebo Skalák?

„S nimi se mi hraje dobře. Balon jim můžete dát delší a oni to skoro vždycky stihnou, pak si hledáte jen prostor před bránou. Časem se ještě víc sehrajeme. Malina nahrál na dva góly, také Jarda hrál skvěle. Myslím, že to bude dobré a pomůžou nám.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Ladra, 58. Michal Škoda Hosté: 4. P. Šulc, 86. L. Matějka Sestavy Domácí: Jakub Diviš – Douděra (74. Jakub Klíma), D. Šimek, Křapka (C), Preisler – Pech, Dancák – Malínský, Ladra (81. Drchal), Zmrhal (78. Skalák) – Michal Škoda (78. Takács). Hosté: Staněk – M. Havel, Míka, Brabec (C), Limberský (72. L. Matějka) – Bucha (66. Mihálik), Kalvach, P. Šulc – Ba Loua (18. Kayamba), Ondrášek (66. Beauguel), Falta. Náhradníci Domácí: Šeda, Drchal, Budínský, Takács, Mašek, Skalák, Klíma Hosté: Hruška, Kayamba, Beauguel, Mihálik, Matějka, Hranáč, Káčer Karty Domácí: Dancák, Takács Hosté: Limberský, P. Šulc, Mihálik, Kayamba Rozhodčí Pavel Franěk – Petr Blažej, Milan Flimmel Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav - Plzeň: Bombastická Škodova rána skončila v šibenici, 2:1!

Mladá Boleslav - Plzeň: Brabcovu hrubku nekompromisně ztrestal Ladra gólem, 1:1!