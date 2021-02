Jarolím je už osm zápasů bez výhry, to ještě nezažil: Jsem frustrovanej

Zase bez výhry, proti favoritovi jste ale od úspěchu daleko nebyli. Souhlasíte?

„Do zápasu jsme nevstoupili kdovíjak, byla z nás cítit nervozita, nedokázali jsme si vytvořit žádný tlak a nebezpečné situace jsme soupeři nabídli sami. Ať špatnou rozehrávkou, nebo naopak prováháním přihrávky. Korunováno to bylo vedoucí brankou Plzně.“

Pak jste ale výsledek dvěma brejkovými akcemi otočili.

„I když to chvíli vypadalo, že máme hlavy dole, tak jsme nakonec začali hrát to, co jsme chtěli. Do poločasu se nám podařilo vyrovnat, což byl důležitý moment. V dalším průběhu jsme se chtěli vyvarovat hloupostí, vstup do druhé půle byl podstatně lepší, navíc jsme se dostali do vedení, nahrávalo nám to do karet. Pak jsme se ale nechali zatlačit, soupeř měl územní převahu a my věřili tomu, že zužitkujeme některou z brejkových situací.“

Několik jste jich měli. Za stavu 2:1 byli v solidních možnostech Malínský se Skalákem.

„Ano, ale lépe jsme je nevyřešili. Jde o to, jak situaci hráč vyhodnotí a jak ji následně vyřeší. Myslím si, že se z těchto akcí dalo vytěžit víc. Bohužel se opakoval zápas s Olomoucí, v samotném závěru se Plzni podařilo vyrovnat. Byl to nakopnutý balon, zbytečně jsme vystoupili z obrany při hlavičkovém souboji s Beauguelem a vzadu pak jeden hráč chyběl.“

Plzeň oživila hru příchodem vysokého Beauguela. Proč vám dělal problémy?

„Ano, Viktoria se po jeho příchodu dostala do tlaku, ale zároveň to bylo i tím, že jsme nebyli dostatečně aktivní při rušení plzeňské rozehrávky. Do té doby se nám to dařilo. Kolikrát neměl soupeř na výstavbu hry vůbec čas, stávalo se, že balon jen nakopl dopředu, což jsme celkem dobře sbírali. V závěru jsme ale už byli hodně hluboko, a jelikož tam měla Plzeň hráče typu Beauguela, byl docela vysoký předpoklad, že souboje bude vyhrávat.“

V novém působišti čekáte na vítězství už osm zápasů. Stalo se vám to někdy?

„Ne. Jsem z toho frustrovanej.“