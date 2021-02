Herc po Spartě: Trenéra Vrbu jsem registroval, ale vyšší motivace nebyla

Svým způsobem to pro něho mohl být zápas, ve kterém by se chtěl vyšvihnout. Předvést Pavlu Vrbovi, proč mu před rokem a půl v Plzni nedal pořádnou šanci. Slovenský záložník Christián Herc (22) však bitvu proti Spartě vzal sportovně. „Trenéra jsem registroval, ale vyšší motivace nebyla. Chci hrát dobře v každém utkání,“ řekl autor jedné ze tří karvinských branek po prohře 3:4.

Vracel Slezany do hry. Pár metrů před vápnem si počíhal na odražený míč z rohového kopu, mírným pohybem vyšachoval Bořka Dočkala a přesným volejem poslal balon přímo k tyči. Parádní gól, jenž nedělní zápas vyrovnal na 2:2.

Jenže radost z něj Christián Herc po cestě do Karviné zrovna neměl. „Byl jsem určený na odražený balon a sedlo mi to, ale jsme zklamaní, protože vstřelit na Letné tři branky a odcházet ze hřiště bez bodů, se jinak nazvat nedá,“ nechápal někdejší kapitán slovenské reprezentace do 21 let.

„Spartě to proti nám padá, gólů od ní inkasujeme opravdu dost,“ souhlasil s Hercem i trenér Jarábek. „Vůbec jsme neustrážili Karlssona, který se přes pravou stranu dostával do koncovky,“ povzdechl si karvinský kouč.

Letenští dokázali hostující celek udržet na distanc i v deseti bez vyloučeného Michala Trávníka, jenž vyfasoval červenou kartu právě po ošklivém šlápnutí do Hercova lýtka. „V poslední čtvrthodině, kdy jsme hráli proti deseti a bylo to 3:4, jsme nejspíš měli hru více zjednodušit. Měli jsme na trávníku několik vysokých hráčů, samé dobré hlavičkáře, a nedokázali jsme si pořádně vytvořit nějakou větší šanci. Prostě zklamání, ale zápas to byl výborný,“ uznale pokyvoval hlavou.

Čím to, že Karviná dovolila Spartě další přestřelku? Už doma na podzim Pražané vydrancovali městský stadion po výsledku 5:2. „Byl to opět otevřený fotbal. Nezalezli jsme hluboko, protože jsme chtěli Spartu napadat a být proti ní aktivní. To se nám celkem i povedlo. Vstřelili jsme jí tři góly, ale zároveň jsme si čtyři nechali dát,“ krrčel ramena Herc.

Sparta - Karviná: Trávník sestřelil Herce podrážkou napřed a jde předčasně do sprch

Fakt, že hraje zrovna před Pavlem Vrbou, který jej v létě 2019 přivedl do Plzně jako zajímavou posilu do středu zálohy z anglického Wolverhamptonu, neřešil. Ve Štruncových sadech totiž mladý záložník nedostal vůbec čuchnout. Zápasy absolvoval s rezervou a během podzimu si připsal jen 16 minut proti Příbrami a po roce v klubu skončil. Toho využili Slezané, kteří ho vzali na hostování, jež v červnu vyprší.

„Trenéra jsem registroval, že je teď ve Spartě, ale vyšší motivaci jsem neměl. Obecně hrát na Spartě je pro každého hráče velká motivace. Chci se však ukázat v každém zápase a ne jen v takových případech,“ dodal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Moberg Karlsson, 27. Ladislav Krejčí st., 41. Moberg Karlsson, 69. Moberg Karlsson Hosté: 7. Papadopulos, 32. Herc, 83. Papadopulos Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Vitík, Hancko – Souček, Trávník – Moberg Karlsson (74. Karabec), Dočkal (C) (88. Matěj Hanousek), Ladislav Krejčí st. (38. Plavšić) – Kozák (74. Juliš). Hosté: Bolek – Jursa (74. Haša), Šindelář, Santos, Mazáň – Tavares, Herc – Čmelík (65. Mikuš), Smrž, Ostrák (82. Marek Hanousek) – Papadopulos (C). Náhradníci Domácí: Hanousek, Heča, Juliš, Karabec, Plavšić, Lischka Hosté: Ciupa, Hanousek, Janečka, Haša, Kokovas, Mangabeira, Mikuš Karty Domácí: Ladislav Krejčí st., Dočkal, Trávník (č), Nita Hosté: Tavares, Bolek, Santos, Mikuš, Herc Rozhodčí Marek – Hrabovský, Mokrusch Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Jarábek: Frustrující, dát na Spartě tři góly a být bez bodů

