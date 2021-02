Sparta pod Vrbou zase baví. Nestabilní, ale sexy. Experti chválí hodně gólů

Na startu jara byla pod palbou kritiky. Vysmívaná. Že nedává góly. Že pořádně nevystřelí na branku. Že se na ni pomalu nedá koukat. Ostatně to byl jeden z motivů, proč Sparta zatočila s obsazením trenérského postu. Václava Kotala nahradil Pavel Vrba a začaly se dít věci. Úspěšný kouč potřeboval minimum času na to, aby z rudých udělal jeden z nejzábavnějších týmů ligy. Sparta je opět sexy, její zápasy baví. Na Letnou fouká svěží vzduch.

Co by se dělo, kdyby Sparta se svým hurá fotbalem vmašírovala do Edenu? Stáhla by Slavii do přestřelky, ve kterých se poslední dobou cítí jako ve vlastním obýváku? Nebo by ji nadupaný rival vyučil a ztrestal za liknavost v defenzivě? Na tyhle hravé otázky je čas, derby zůstává daleko.

Prakticky v přímém přenosu každopádně můžeme sledovat sparťanskou přeměnu. Z mužstva, které v úvodním jarním kole v Ostravě ani jednou nevystřelilo na branku, je rázem tým, který baví. Po nástupu Pavla Vrby Sparta získala ve dvou duelech šest bodů. Ty duely ale rozhodně nebyly obyčejné. 3:2 v Olomouci, 4:3 doma s Karvinou. Přestřelky. Kovbojky. Divočina.

„Trenér Vrba začal ve Spartě zajímavě. Věřím, že se tým pod ním bude dál zlepšovat. Sparta zatím zvládá soupeře přestřílet, ale to nemusí trvat věčně,“ konstatuje někdejší vynikající útočník a reprezentant Jan Koller.

Ano, rudá transformace naprosto zásadně souvisí se změnou na trenérském postu. Zatímco uznávaný odborník Václav Kotal lpěl především na defenzivní činnosti a bezpečnosti hry, Vrba je de facto pravý opak. Vpřed! Když dá soupeř dva góly, tak zkrátka dáme tři. To jsou v nadsázce myšlenky, které začal úspěšný kouč do letenského mužstva fedrovat. „Přechod do útoku je v podání Sparty výborný,“ rozplýval se v televizním studiu trenér David Holoubek. Bylo jen pár minut po nedělním thrilleru, ve kterém Pražané přefackovali Karvinou.

Stejně jako na Hané museli otáčet skóre. Znovu nabídli široké veřejnosti otisk, který už Vrba na mužstvu stihl zanechat. Tedy hru na velké riziko, obrovskou ofenzivní sílu. Sparta si vytvářela šance a dávala góly. Nikoli z nahodilosti, nýbrž díky funkční šabloně.

Střední záložníci, v tomto případě Michal Trávník s Filipem Součkem, eliminovali zpětné přihrávky a mnohem častěji směřovali balony nahoru. Názornou ukázkou byla