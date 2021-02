Liga očima fanoušků: Hele, v Brně se Plzeň zachrání. Sláva bez fotbalu

Marketingový tým Slavie natočil úžasnou sérii videí s názvem Leicester loading. Počin je to skvělý a pomáhá nabudit atmosféru před samotným utkáním. Nikdo ale asi nepočítal s tím, že videu, které je opatřeno anglickými titulky, se dostane takového věhlasu, že se mu bude věnovat i The Sun. Proslulé anglické bulvární noviny. Známý novinář a komentátor Jiří Hošek totiž zmínil, že leicesterský brankář Kasper Schmeichel je takříkajíc „tlustý“ a nosí korzet. Já doufám, že je to pravda a ve čtvrtek zapomene korzet nasadit a přes pupek nic nechytí. Slavia do toho!

VIKTORIA PLZEŇ

Hele, v Brně se zachráníme...

Tak hurá do Bolehlavi. Nijak zvlášť se jí nedaří, nevyhrála, ani nepamatuji, tudy by mohla vést cesta. Bum bác, bohužel zase remíza. Teda, co my umíme v té obraně předvést, to je do nebe volající. Vždycky někdo vymyslí nějakou ptákovinu a musí z toho být branka, zatímco my se na každou trefu nadřeme jako koně. Pro mě je hlavní, že už snad někdo pochopil konec zlatých hochů a budeme hrát s mladými. Sice to nebude hned, nicméně si rád počkám a ono jim to půjde.

Že šel pan Vrba ke cvokům sparťanům? Nevadí, aspoň mají postaráno o pěkné výsledky, on to na nějakých 1:0 nikdy nehrál. Já bych to teda chtěl taky, takových 4:3 by se mi líbilo víc než 2:2. Hele, prostě v Brně musíme vyhrát, to už musí klapnout. No a pak už budeme zachráněný a může být jen lépe... Ještě je tu pohár, tak snad tam. Jinak před Přepeřemi kloubouk dolů, že to nevzdaly bez boje. Zato na vstup do hlediště už asi rezignuji, podle toho, co se tady děje. To je boj s blbostí hlavně naší vlády. Čest královně Viktorce, COVID navždy pryč!

Kovi, 52 let, koordinátor distribuce