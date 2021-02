Knobloch na plac a hned proti penaltě: Břevno je štěstí, neměl bych šanci

Žádná jednoduchá situace. Přijde pokyn, navléknete stulpny, nasadíte rukavice a mažete do brány. Milan Knobloch (28) musel v průběhu druhé půle duelu se Zlínem (1:0) nahradit zraněného brankářského kolegu Filipa Nguyena, v závěru se na něj navíc vyřítila hrozba v podobě penalty Tomáše Poznara. Hostující útočník nedal, míč napálil jen do břevna. „Kdyby se trefil do brány, nechytil bych střelu ani náhodou. Nebyla by šance,“ popisoval liberecký gólman.

Je pro gólmana hodně náročné naskočit do rozjeté hry?

„Jde určitě o jinou a složitější situaci, než když se chystáte na start už od začátku. Musíte být každopádně připravený pořád, může se totiž stát něco podobného. Zvládnout se to dá.“

Připadalo mi, že jste se pořádně ani nestihl protáhnout. Pro gólmana jsou přitom zahřáté svaly vzhledem k riziku zranění docela klíčové, ne?

„Rozcvičoval jsem se o poločasové přestávce stejně jako to dělám každý zápas. Ve chvíli střídání už jsem měl jenom dvě tři minutky na to, abych se oblékl. Takže potom jsem to už nestihl...“

A co nastavení hlavy?

„Do utkání se dostanete celkem rychle. Zápas sledujete už v průběhu, hlavu máte nastavenou vlastně po celou dobu utkání, i když jste na střídačce.“

Víte, proč nakonec Filip Nguyen musel střídat? Vyběhl odhlavičkovat balon mimo vápno, pak se chytil za zadní stehenní sval...

„Když jsme se míjeli během střídání, tak mi jen popřál hodně štěstí. V první chvíli jsem si myslel, že mu po dlouhém balonu za obranu útočník šlápl na hlavu, nebo nohu. Ale teď po zápase jsem se dozvěděl, že mu cuklo ve svalu.“

Spoluhráči vám nečekaný pobyt v bráně moc neulehčili, během závěru Zlín kopal penaltu.

„Penalta je vždy složitá nehledě na situaci. Z pozice brankáře můžete jen doufat, že střelec nezvolí nejlepší řečení a dá vám šanci zasáhnout, nebo se netrefí. Přesně tak to dopadlo, měli jsme štěstí.“

Minule proti Baníku poslal Poznar míč z pokutového kopu doprostřed brány. Neváhal jste, co uděláte?

„Viděl jsem penaltu z duelu Zlína proti Ostravě a s variantou jsem během kopu pracoval. Snažil jsem se co nejdéle zůstat stát, pak jsem si vybral stranu. Kdyby se trefil do brány, nechytil bych míč ani náhodou. Stranu jsem sice zvolil dobře, ale pokud by poslal balon pod břevno, nebyla by šance.“

Každopádně gól z penalty jste nedostal ani podruhé za sezonu, poprvé jste v Teplicích vychytal Jakuba Řezníčka. Možná z vás začíná být specialista, ne?

„To určitě ne (směje se). Je to i otázka štěstí. Jsem samozřejmě rád zachycenou penaltu v Teplicích i za to, že tentokrát nepadl gól, ale rozhodně si nemůžu připisovat zákrok, nebo zásluhu.“

A byl jste si jistý hned, že se míč od břevna odrazil před brankovou čáru?

„Ano. U ruky Jhona (Mosquery), která vedla k penaltě, jsem si vůbec jistý nebyl, protože jsem viděl jen letící míč, ale u odrazu jsem si jistý byl. Měl jsem otočenou hlavu na míč, takže jsem viděl dopad před čarou jasně.“