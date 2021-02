Kalamita ve středu Sparty. Není to optimální, ví Vrba. Jaké má možnosti?

Filip Souček nastoupil do přípravného utkání s Hornem s kapitánskou páskou • Pavel Mazáč / Sport

Sparťan Michal Trávník opouští hřiště poté, co byl vyloučen v duelu s Karvinou • Pavel Mazáč / Sport

Po poslední divoké výhře nad Karvinou ho trápily dvě věci. Tři inkasované branky a kalamitní stav ve středu pole. Právě ten musí Pavel Vrba před sobotní bitvou ve Zlíně (16.30) řešit prioritně. Spartě se totiž středová linie rozpadla, do určité míry jí zbylo pouze torzo. „Znovu do toho budeme muset sáhnout,“ věděl kouč Sparty.

Nese si s sebou pověst trenéra, který nerad rotuje sestavou. Pavel Vrba spoléhá na pevné vazby a součinnosti, není velkým příznivcem rošád. V úvodu sparťanského angažmá však nemá na výběr. Hlavně ve středu pole je okolnostmi ke změnám donucen.

„Pro chod mužstva, které si potřebuje na něco zvyknout, to není optimální. Vždycky je lepší, když jsou klíčoví hráči ve středu pole k dispozici,“ povzdechl si po nedělní kovbojce a triumfu 4:3 nad Karvinou.

Do svého úplně prvního mače na lavičce Sparty poslal Vrba v Olomouci do akce středopolaře Davida Pavelku, Ladislava Krejčího mladšího a Bořka Dočkala. První jmenovaný se ovšem zranil, druhý vypadl pro čtyři žluté karty. Zbyl pouze kapitán Dočkal.

Pod něj si proti Karviné stoupli Filip Souček s Michalem Trávníkem. Tahle souhra s výjimkou úvodních dvaceti minut klapala, v sobotu na ni ale Letenští nenavážou. Dočkal totiž vyfasoval čtvrtou žlutou, Trávník po hrubém zákroku na Christiana Herce a vyloučení vyinkasoval od disciplinárky stopku na dva zápasy.

„Těch změn ve středu pole je opravdu hodně. Teď do toho budeme muset sáhnout znovu,“ věděl už v předstihu Vrba.

Jaké má tedy možnosti? Moc jich vpravdě není. Kromě zmíněných absentérů Dočkala s Trávníkem je mimo hru pro zranění univerzál Michal Sáček, jenž roli v srdci hřiště rovněž zastane. A otazníky nejistoty se nadále vznášejí nad Pavelkou, který laboruje se zraněním kotníku.

„Doufám, že se vrátí,“ přál si trenér Pražanů.

Pokud by se tak nestalo, zbydou Vrbovi pouze tři klasičtí středoví hráči. A tím pádem i poměrně jasná volba, jak záložní formaci poskládat. K dispozici zůstává Souček, jenž se proti Slezanům zaskvěl dvěma fantastickými asistencemi. Po trestu se vrací Krejčí mladší, na pozici kreativního záložníka se pak při absenci Dočkala nabízí talentovaný Karabec.

„Možnosti pořád máme, kvalita je tu velká. To je v případě Sparty obrovská výhoda,“ našel Vrba alespoň nějaké pozitivum na neutěšeném stavu centrální linie.

Přesto je nevyhnutelné, že i ve třetím utkání bude mít na place úplně jinou hráčskou skladbu. Tolik vzývaná stabilizace se tedy znovu odkládá. Pro úspěšného kouče je to problém už z toho pohledu, že po příchodu do nového (a mimořádně exponovaného) angažmá by potřeboval sestavu naopak ustálit.

Dobrou zprávou je, že žádná z absencí není dlouhodobějšího rázu. Sobotou ale ještě proběhne v módu provizoria.

Záložní formace Sparty OUT ??? IN Bořek Dočkal (32)

trest za ŽK

zápasy 19

minuty 1542

góly 3

asistence 4 David Pavelka (29)

zápasy 10

minuty 822

góly 1

asistence 1 Ladislav Krejčí II (21)

zápasy 13

minuty 1154

góly 4

asistence 0 Michal Sáček (24)

zranění

zápasy 14

minuty 1150

góly 0

asistence 2 Adam Karabec (18)

zápasy 10

minuty 313

góly 0

asistence 0 Michal Trávník (26)

trest za ČK

zápasy 11

minuty 424

góly 0

asistence Filip Souček (20)

zápasy 12

minuty 492

góly 0

asistence 2