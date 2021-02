Slovácko zvládlo oslabení a je třetí. Svědík krotil euforii: Tabulka je vyrovnaná

Takže žádná euforie?

„Výhry v Příbrami si moc vážíme, ale tabulka je hodně vyrovnaná. O bod pod námi je Jablonec, kde hrajeme už ve středu, a dotahují se Pardubice nebo Liberec, kterému se na jaře daří. Máme výhodu, že na nás není žádný tlak, ovšem hraje se teprve dvacáté kolo. O pohárech bychom se mohli bavit pořád dokola.“

Kudy v Příbrami vedla cesta k páté výhře ze šesti jarních zápasů?

„Začátek nám nevyšel podle představ, ale obrátili jsme to prvním gólem. Nepoznamenalo nás ani vyloučení, hráči dál pracovali organizovaně a zaslouženě jsme zvítězili. Musím je pochválit za práci v defenzivě i v ofenzivě. Ani v deseti jsme se nebáli jít nahoru.“

Tohle byl klíč k vítězství?

„Hráli jsme z bloku, Příbram se do nás strašně těžko dostávala. Povedly se nám dva rychlé góly a pak jsme hráli na brejky. Máme rychlostní hráče a i v oslabení se dokážeme dostat nahoru.“

Jak jste viděl klíčový moment z dvanácté minuty, po kterém dostal červenou kartu váš záložník Jan Navrátil? Rozhodčí Ondřej Berka mu původně udělil žlutou, ale po konzultaci u videa verdikt změnil na červenou.

„Velkou roli hrálo obutí, v každém případě to bylo ohrožení týmu. Za Navrce hrábli ostatní a dobře to pro nás dopadlo, ale Honza si musí dávat pozor, když se tohle dneska píská. Musí to týmu vrátit jindy.“

Mimochodem, patříte mezi nejméně faulující týmy v lize, přesto jste dostali už čtvrtou červenou kartu, což je v této sezoně ligové maximum. Tolik červených nasbíraly už jen Teplice. Čím to? Vážně hrajete tak tvrdě?

„Někdy se nám stane, že špatně vyhodnotíme situaci, ovšem není to záludnost. Navrc dneska uklouzl, ale nemyslím, že to bylo schválně.“

Navzdory dlouhému oslabení jste Příbram porazili, což se na jaře nepovedlo Slavii či Plzni. Jak moc si toho ceníte?

„Do Příbrami jsme přijeli s respektem a pokorou. Předváděla dobré výkony, nedávno dokázala remizovat se Slavií. Za žádnou cenu jsme nechtěli, aby Příbram vstřelila první gól a my to pak museli otáčet. Brzy jsme měli náskok 2:0 a pak jsme si to pohlídali. Je to pro nás velká vzpruha, protože v příštím týdnu nás čekají těžcí soupeři, po Jablonci máme Slavii.“

Příbram - Slovácko: Jurečka využil zmatků v obraně, když napálil odražený míč o horní tyč do rohu brány, 1:4

Příbram - Slovácko: Lalkovič poslal míč do šestnáctky, Kvída hlavičkoval přímo do Nemravy

Příbram - Slovácko: Kliment se postavil k pokutovému kopu a neomylně poslal míč k pravé tyči, 0:2