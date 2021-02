Další ztráta Baníku: Brabec netajil zlost, fanoušci proti Prymulovi

Fotbalová pohádka nováčka pokračuje – stejně jako výsledkové i herní tápání Baníku. Ostravský celek padl na hřišti Pardubic 2:3 a připsal si tak v osmém letošním utkání už šestou ztrátu. „Jsem nasraný, musím se uklidnit,“ pronesl s hořkým úsměvem zklamaný majitel klubu Václav Brabec. Pak se na zabláceném parkovišti nasoukal do bílého mercedesu a vydal se na dlouhou cestu domů.

Byly to sice nervy do poslední vteřiny, ale nedejte se zmást. Pardubice slavnějšího, bohatšího a ambicióznějšího soupeře jasně přehrály, těsné skóre 3:2 mate. Výsledek měl být pro domácí mnohem příznivější, Baník od ještě větší blamáže zachránil jako vždy skvělý gólman Jan Laštůvka, který chytil minimálně tři jisté góly. Zejména absence nejlepšího střelce týmu Dyjana De Azeveda byla hodně znát, hosté trefili branku poprvé v 76. minutě. Domácí to zvládli celkem sedmkrát.

„Hodnocení samozřejmě nemůže být pozitivní. Obecně máme problém v ofenzivní fázi, nám navíc vypadli ještě někteří hráči, kteří jsou pro nás důležití. Ale to není omluva, i jejich náhradníci by měli být nebezpeční. Musím říct, že vítězství domácích je zasloužené a náš výkon nebyl dobrej. Nefungovalo toho víc,“ uznal roztrpčeně trenér hostů Luboš Kozel. Baník z osmi jarních zápasů vyhrál pouze dvakrát, a po další ztrátě klesl na osmou příčku.

Hořkou porážku muselo vstřebat i několik desítek nejvěrnějších fanoušků Baníku, kteří se srotili před vchodem do svého sektoru a vytrvale povzbuzovali aspoň přes plot. Ve druhé půli dokonce na chodníku odjistili modrou a bílou dýmovnici, čímž na sebe upoutali pozornost policie. A ta je nabádala k okamžitému ukončení bizarního happeningu a rozchodu.

„Je*at Prymulu, je*at Prymulu!“ reagovali na to příznivci Baníku po svém.

V té době už jejich tým dvakrát inkasoval, pokaždé po rohovém kopu Michala Surzyna. Nejprve se hlavou prosadil Jan Jeřábek. Domácí kapitán se v sedmatřiceti letech radoval z prvního ligového gólu v životě. Ve druhé půli ho pak napodobil Filip Čihák, který se prosadil přes laxně bránícího Jakuba Pokorného.

„Stále se o to pokoušíme a tentokrát se nám to konečně podařilo,“ těšilo pardubického trenéra Jaroslava Novotného. „Nedůslednost a špatné osobní bránění konkrétních hráčů,“ glosoval to naopak Kozel. „Dlouho jsme z rohu neinkasovali, ale tentokrát nám soupeř vstřelil dvě branky a dá se říct, že utkání tím rozhodl.“

Baník se ještě stihl vrátit do utkání rychlou kontaktní brankou Daniela Tetoura, jenže domácí po povedeném brejku náhradníka Davida Hufa znovu odskočili na rozdíl dvou gólů. Pozdní zásah Patrizia Stronatiho je tak sice znervóznil, ale o cenné body už nepřipravil.

„Mrzí nás, že jsme dvakrát dvougólový náskok rychle ztratili, ale nakonec jsme zápas dovedli do vítězného konce, což je pro nás strašně důležitý,“ uvedl Novotný. „Akorát škoda zranění Filipa Čiháka.“

Ano, to vypadalo skutečně ošklivě. Domácího stopera a autora druhého gólu totiž při snaze vyboxovat centr zboural vlastní gólman Marek Boháč. Čihák po tvrdém direktu zůstal bezvládně ležet na zemi a hráči hned gesty volali lékaře. Zraněný obránce však naštěstí rychle nabyl vědomí a po utkání s podezřením na otřes mozku odjel na vyšetření do nemocnice. Byl přitom už druhým hráčem Pardubic, který v krásném slunečním odpoledni opustil slušně připravené hřiště na nosítkách. Před ním nezvládl odejít po vlastních ani Cadu.

„Cadu je v pohodě a Filipa odvezl klubový doktor do Pardubic, snad bude všechno v pořádku,“ dodal Novotný.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Jeřábek, 74. F. Čihák, 87. Huf Hosté: 75. Tetour, 90+1. Stronati Sestavy Domácí: Boháč – Prosek, F. Čihák (81. Šejvl), Toml, Surzyn – Jeřábek (C) – Cadu (57. Ewerton), Tischler, Hlavatý (81. Solil), D. Kostka – P. Černý (68. Huf). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Ndefe – D. Buchta (54. Sor), Mena (46. Zajíc), Kaloč (71. Drozd), Tetour, Holzer (80. Juroška) – O. Šašinka (80. Svozil). Náhradníci Domácí: Letáček, Čelůstka, Sláma, Šejvl, Huf, Solil, Ewerton Hosté: Murin, Sor, Drozd, Sanneh, Zajíc, Svozil, Juroška Karty Domácí: Toml, Ewerton Rozhodčí Franěk – Hrabovský, Hock Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

