Nabuzený Kayamba: Gól po roce a půl! Gratuloval Staňkovi, trenér jej hecoval

Gólový zápis? Na ten v lize čekal Joel Kayamba od 13. července 2019, kdy přesně zamířil do sítě Olomouce. V neděli proti Bohemians otevřel skóre, poměrně snadná branka nastartovala plzeňskou cestu za výhrou 3:1. Šikovnému křídelníkovi z Konga by mohla zvednout sebevědomí a nastartovat jeho další výkony. „Sice to bylo skoro do prázdné, ale pořád je to gól,“ culil se 28letý reprezentant odpovídající na otázky výbornou češtinou.